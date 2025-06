James Bond hat seinen neuen Regisseur endlich gefunden - ihr kennt ihn von Dune und Sicario

Daniel Craig ist zwar nicht mehr mit dabei, aber der Hintergrund gibt euch einen Hinweis auf den neuen Regisseur. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Normalerweise ist Denis Villeneuve in den sandigen Landschaften von Arrakis unterwegs und setzt mit Dune eine der aktuell größten Sci-Fi-Reihen um. Jetzt widmet sich der 57-jährige Regisseur aber der Spionage und wird für Amazon im nächsten James-Bond-Film im Regiestuhl sitzen.

Aus der Wüste zum MI6

Denis Villeneuve hat eine sehr persönliche Bindung zu der Agenten-Reihe und ist sich der großen Verantwortung mehr als bewusst. In einem offiziellen Statement von Amazon gibt er preis (via Amazon):

Einige meiner frühesten Erinnerungen an Kinobesuche sind mit 007 verbunden. Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater James-Bond-Filme zu sehen, und zwar seit Dr. No mit Sean Connery. Ich bin ein eingefleischter Bond-Fan. Für mich ist er heilig. Ich habe die Absicht, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen. Das ist eine große Verantwortung, aber auch unglaublich aufregend für mich und eine große Ehre. Amy [Pascal], David [Heyman] und ich sind absolut begeistert, ihn wieder auf die Leinwand zu bringen. Vielen Dank an Amazon MGM Studios für ihr Vertrauen.

Auch Amazon zeigt sich begeistert und lobt vor allem Villeneuves jüngste Arbeiten: Blade Runner 2049 und die beiden Dune-Filme. Die zeichnen sich vor allem durch ihre »fesselnden Welten, dynamischen Bilder, komplexe Charaktere und fesselnde Erzählung« aus. Letzteres ist für den Konzern wohl einer der wichtigsten Aspekte für die Wahl von Villeneuve gewesen.

3:14 2026 soll ebenfalls ein offizielles James-Bond-Spiel erscheinen - einen ersten Trailer zu 007: First Light seht ihr hier

Autoplay

Alles, was wir schon zum nächsten James-Bond-Film wissen

Bereits Ende März 2025 wurden Amy Pascal und David Heyman als Produzenten engagiert. Pascal war an den letzten drei Spider-Man-Blockbustern mit Tom Holland beteiligt, während Heyman sich vor allem mit der Harry-Potter-Reihe und Werken wie Gravity oder Wonka beschäftigte.

Ein neuer 007 ist noch nicht gefunden. Zuletzt kursierten immer wieder Gerüchte über verschiedene Kandidaten. Die Namen Aaron Taylor-Johnson (Kraven: The Hunter, 28 Years Later) und Aaron Pierre (Rebel Ridge, Mufasa) tauchen dabei immer häufiger auf. Wer am Ende wirklich seinen Martini »geschüttelt, nicht gerührt« trinkt, bleibt also erst einmal abzuwarten.

Ein offizielles Release-Datum gibt es ebenfalls noch nicht. Derzeit ist es vermutlich realistisch, dass der Film erst 2027 oder sogar 2028 in den Kinos erscheint.

Viele Fans würden auch gerne den ehemaligen Superman-Darsteller Henry Cavill als Agent mit der Doppelnull sehen. Immerhin hatte er sich bereits 2005 für die Rolle beworben. Sein Bewerbungsvideo findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.

Übrigens soll 2026 ein offizielles James-Bond-Spiel herauskommen, das bereits im Rahmen des Summer Game Fest 2025 vorgestellt wurde. Mehr Infos dazu findet ihr in der obigen Box.