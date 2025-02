»Sie geben ihr Bestes, Geld zu scheffeln« - Ex-007 schießt gegen Amazons Bond-Übernahme

Timothy Dalton sieht Amazons kreative Kontrolle über James Bond kritisch. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Barbara Broccoli und Michael G. Wilson entscheiden nicht länger über James Bond, Amazon hat jetzt die komplette kreative Kontrolle. Die Nachricht sorgte in der Kinolandschaft für Unruhe und Stirnrunzeln, denn die Befürchtung ist groß, dass 007 jetzt als Franchise-Kuh zu Tode gemolken wird.

Darin sieht offenbar auch Timothy Dalton die Gefahr. Der ehemalige Bond-Darsteller trat in den Filmen Der Hauch des Todes von 1987 und Lizenz zum Töten von 1989 als 007 auf. Der heute 78-jährige Schauspieler ist ebenso für Rollen in The Crown, Penny Dreadful, Doom Patrol oder Hot Fuzz bekannt.

Im Gespräch mit Radio Times geht Dalton nun auf die Nachricht ein und zeigt sich dabei auf eine subtile, aber trotzdem unmissverständliche Art und Weise kritisch:

Ich war sehr, sehr überrascht und auch schockiert. In meinen Augen ist Barbara [Broccoli] eine fantastische Frau und wunderbare Produzentin, wie es schon ihr Vater Cubby Broccoli vor ihr war, mit dem ich viel zu tun hatte und den ich sehr schätzte. [...]. [James Bond] ist ein wunderbares Franchise. Die Filme haben sich über die Jahre hinweg in neue Richtungen entwickelt, aber die Originale haben noch immer etwas Gutes und ich hoffe, dass sich Amazon daran festsaugt und uns diese Art von Filme bringt, die den Leuten so viel Spaß und Unterhaltung bereitet haben. Jedenfalls wünsche ich ihnen viel Glück dabei. Ich wünsche ihnen tatsächlich nur das Beste. Denn sie werden ihr Bestes geben, viel Geld zu scheffeln und ich hoffe, dass dabei gute Filme herauskommen.

Broccoli vs. Amazon

Wie genau die Pläne von Amazon für James Bond aussehen, ist aktuell nicht bekannt. Ebenso bleibt abzuwarten, wer unter der neuen kreativen Führung die Nachfolge von Daniel Craig antritt.

Tatsächlich sollen sich Barbara Broccoli und Michael G. Wilson tatsächlich gegen eine Ausschlachtung des 007-Franchises in der Form zahlreicher Spin-offs gewehrt haben.

Aus einem Bericht des Wall Street Journal von Ende 2024 ging hervor, dass das sogar für böses Blut zwischen den beiden Produzenten und Amazon gesorgt haben soll: Broccoli hatte kein Vertrauen in den Algorithmus-gesteuerten Kurs des Megakonzerns und hat demnach deren Verantwortlichen sogar als verdammte Idioten bezeichnet.

Übrigens hat Amazon-Chef Jeff Bezos vor Kurzem danach gefragt, welcher Schauspieler zum nächsten James Bond werden sollte. Viele Fans würden sich (wenig überraschend) Henry Cavill in der Rolle von 007 wünschen. Ob der Ex-Witcher und -Superman nun darauf tatsächlich realistische Chancen hat, bleibt abzuwarten.

