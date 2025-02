»Henry Cavill, ohne Zweifel«: Ein Amazon-Chef fragt nach dem nächsten James Bond und das Internet ist sich einig

Im Actionfilm Codename U.N.C.L.E. spielte Henry Cavill 2015 den Meisterdieb Napoleon Solo, der eine ziemlich lässige Art an den Tag legt. Genau wie James Bond. Bildquelle: Warner Bros.

Erst vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass Barbara Broccoli und Michael G. Wilson in 007-Rente gehen. Demnach entscheidet Amazon jetzt allein über die Zukunft von Bond.

Der ehemalige Amazon-Chef Jeff Bezos (jetzt: geschäftsführender Präsident) möchte nun von James-Bond-Fans wissen: Wer soll als Nächstes »einen Martini – nicht gerührt, sondern geschüttelt« bestellen?

Fans wollen den Ex-Witcher Henry Cavill

Auf der sozialen Plattform X (ehemals Twitter) fragt Jeff Bezos Fans ganz direkt nach Daniel Craigs Nachfolger.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Neben Schauspielern wie Tom Hardy (Inception, The Dark Knight Rises), Michael B. Jordan (Black Panther, Fantastic Four), Sam Heughan (Outlander, Born to be Great) oder Michael Fassbender (Prometheus - Dunkle Zeichen, X-Men: Erste Entscheidung) fällt ein Name in den Kommentaren recht häufig: Henry Cavill. Für viele scheint der 41-jährige Darsteller perfekt für die Rolle zu sein.

Hier sind ein paar Beispiele aus den Kommentaren:

»Der unvergleichliche Henry Cavill.« - User em3dia

»Henry Cavill.« - User BrandonFugal

»Henry Cavill als Bond für MINDESTENS 4 Filme. [...]« - User LadyGravemaster

»Henry Cavill. Zweifelsohne.« - User FLDawg80

Fans untermauern ihre Meinung mit zahlreichen Bildern und selbstgemachten Postern von Henry Cavill als 007. Wie zum Beispiel User EstaRyan12:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Könnte Henry Cavill wirklich der nächste 007 werden?

Mit 22 Jahren sprach der damals eher unbekannte Cavill bereits für die Rolle vor, und erst kürzlich tauchte ein Ausschnitt seines Bewerbungsvideos auf. Viele Fans verstanden dabei, warum er nicht für die Rolle ausgewählt wurde. Denn sie sind der Meinung, er war für die großen Fußstapfen von James Bond noch nicht bereit.

Mittlerweile erfreut sich Henry Cavill jedoch großer Beliebtheit und konnte sich mit Rollen wie Superman oder Geralt von Riva (The Witcher) schauspielerisch weiterentwickeln.

1:36 The Witcher: Finaler Trailer zu Staffel 1 der Hexer-Saga mit Geralt, Ciri und Yennefer

Autoplay

Jedoch könnten gerade dieser Status und sein jetziges Alter dem Darsteller zum Verhängnis werden. Denn für James Bond bevorzugte man in der Vergangenheit eher unbekannte Schauspieler. Zudem ist Cavill mit 41 schon vier Jahre älter als Daniel Craig in seinem ersten Bond-Film Casino Royale.

Aber wer weiß, mit der Vollmacht von Amazon könnte sich das Blatt noch wenden.

Zuletzt galten übrigens Schauspieler wie Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train, Kraven the Hunter), Stuart Martin (Rebel Moon, Army of Thieves) oder James Norton (Joy, Black Mirror) als mögliche Kandidaten für den Posten als Agent. Durch die komplette Übernahme von Amazon könnten auch völlig neue Namen zur Auswahl stehen.