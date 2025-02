Nach Bond-Übernahme: Amazon-Chef beschwichtigt Fans und verspricht »große Fürsorge« für 007

Bevor ihr zu ungeduldig auf die Uhr guckt: Amazon steht mit der Neuerfindung von James Bond aktuell noch ganz am Anfang. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Barbara Broccoli und Michael G. Wilson sind raus, jetzt entscheidet Amazon voll und ganz über James Bond. Über diese Nachricht zeigen sich nicht nur viele Fans, sondern auch ehemalige 007-Darsteller besorgt.

Immerhin soll sich zuvor schon Broccoli gegen den Algorithmus-gesteuerten Kurs von Amazon gestellt haben, während sie sich bemühte, den Kino-Mythos um Bond zu bewahren.

Amazon gibt Statement zur Bond-Übernahme ab

Jetzt sieht sich Amazon-Chef Andy Jassy offenbar zu einem Statement gezwungen, um die Wogen zu glätten - wie Deadline berichtet:

Wir haben noch keinen Plan, in welche Richtung wir gehen. [...] Es hat noch niemand eine Geschichte geschrieben. Aber wir gehen mit großer Fürsorge daran. Es handelt sich um ein großartiges Franchise, das uns sehr wichtig ist. Und wir gehen davon aus, eine lange Zeit damit zu arbeiten. Ich glaube aber nicht, dass in absehbarer Zeit eine KI einen Bond-Film schreibt. [Wir bei Amazon] fühlen uns unglaublich geehrt, die Möglichkeit zu haben, das Bond-Franchise für die nächste Generation aufzuarbeiten. Außerdem haben wir ein paar großartige Filmemacher, die hier bei den Amazon MGM Studios für uns arbeiten.

2:36 James Bond: Keine Zeit zu Sterben - Offizieller Trailer zum letzten Bond-Film mit Daniel Craig

Der neue Bond lässt wohl noch lange auf sich warten

Das könnte noch dauern: Damit bestätigt Andy Jassy auch, dass man mit der Neuerfindung von James Bond noch ganz am Anfang steht. Aktuell dürfte man sich also erst über eine Ausrichtung Gedanken machen und dann einen neuen 007-Darsteller sowie -Regisseur rekrutieren.

Wer wird denn nun Amazons 007? Zuletzt hatte Amazon-Boss Jeff Bezos Fans danach gefragt, wen sie gerne als nächsten James Bond sehen würde und ein Großteil hat sich unmissverständlich für Henry Cavill entschieden.

Möglicherweise ist der Ex-Witcher und -Superman mit 41 Jahren mittlerweile zu alt für die Rolle des britischen Geheimagenten. Denn damit ist Cavill schon jetzt älter, als Daniel Craig, der mit 38 seine Bond-Karriere startete. Wenn die neue 007 über mehrere Jahre hinweg aktiv bleiben soll, könnte es hier knifflig für Cavill werden.

Zuvor hatte sich Daniel Craig 2021 mit Keine Zeit zu Sterben von dem 007-Franchise verabschiedet - das liegt also mittlerweile schon vier Jahre in der Vergangenheit. Bis ein neuer Bond auf der großen Leinwand und/oder bei Amazon Prime Video die Welt rettet, dürfte es noch ein Weilchen dauern. Dass Amazon für den britischen Geheimagenten auch Spin-offs in Serienform entwickelt, ist nicht auszuschließen.