James Bond - Regisseur Danny Boyle schmeißt nach Streitigkeiten hin

Ein neuer Bond-Film mit Daniel Craig als Geheimagent 007 ist für nächstes Jahr in den Kinos angekündigt. Doch nun erlebt die Produktion einen herben Rückschlag: Regisseur Danny Boyle verlässt die Produktion wieder. Als Grund werden künstlerische Differenzen genannt, bestätigen (via Twitter) die Produzenten des Films, Michael G. Wilson und Barbara Broccoli.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd