Star Wars Jedi: Survivor hat Siedlungsbau und ihr könnt sogar Gärten pflanzen

Holt eure Yoda-Gartenschaufeln raus: In Jedi Survivor bepflanzt ihr Beete.

Nennt drei Gegenstände, die euch beim Begriff Jedi einfallen: Drei, zwei, eins, los! Lichtschwert, Robe und Gartenharke. Wie? Ihr habt was anderes?

Aber die Chancen stehen gut, dass ihr euch einen Jedi zumindest als Teilzeit-Hüter eines Hains von Pflanzen vorstellen könnt, sobald ihr Star Wars Jedi: Survivor Ende des Monats spielt.

Basen- und Gartenbau

Denn Cal Kestis wird nicht nur eine Siedlung managen, sondern auch Beete bestellen. Beides soll spielerische Vorteile mit sich bringen und wurde in einem Playstation-Blogpost verraten.

Dreh- und Angelpunkt Koboh: Einer der ersten Planeten, die ihr während eurer Reise betretet, wird Koboh sein. Und sowohl, die Handlung als auch eurer Entdeckerdrang werden euch noch viele Male hierher zurück führen.

Denn der Planet besteht aus einer offenen Welt, die sich nach und nach dank neuer Fähigkeiten des Jedi-Ritters immer weiter öffnet. Auf ihm findet sich auch das buchstäbliche Zentrum von Cal Kestis´ Aktivitäten als Gärtner und Bürgermeister: Die Ortschaft Rambler's Reach.

Heimstatt: Rambler's Reach

Star Wars Jedi: Survivor soll Siedlungsmechaniken enthalten, soviel ist klar. Allerdings ist das genaue Ausmaß unbekannt.

Der Spieler soll NPC anderenorts rekrutieren und hier schicken können, so wird der Ort sukzessive von Händlern, Technikern oder sogar einem DJ besiedelt.

Etwas mehr wissen wir zum Gärtnern. Anhand dieses Tweets von Daily Star Wars Games könnt ihr gerafft sehen, wie das Gameplay aus samensammeln und pflanzen ausschaut.

Jedoch ist auch hierbei noch unbekannt, welche Auswirkungen das System auf den Kern des Spieles haben wird. Können wir uns buffen? Können wir aus Pflanzenfasern Gewänder weben?

Aktuell bleiben alle Fragen nach genauem Sinn, Umfang und Tiefe von Basen- und Pflanzenanbau offen.

Das Feedback der Spieler zu den Beeten fällt bisher recht positiv aus. Zum Beispiel drückt es Twitter-Nutzer StarVel so aus: Oh mein Gott, das ist tatsächlich fantastisch. Ich habe schon die Pflanzen auf dem Schiff in Fallen Order geliebt, aber das jetzt ist 100x besser.

Was denkt ihr? Wie gefällt euch der Ansatz, dass Cal nicht nur das Imperium bekämpft, sondern ganz nebenbei auch noch eine eigene Basis aufbaut und sich sogar mithilfe seines Droiden als Gärtner betätigt? Blöde, unnütze Mechanik zur Spielzeitstreckung oder cooles Gimmick in einer weit, weit entfernten Galaxie? Erzählt uns von euren Gedanken in den Kommentaren!