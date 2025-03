Der Lost-Schöpfer ist nach 15 Jahren mit einer neuen TV-Serie zurück und ja, ihr dürft euch auf Twists einstellen

In der neuen TV-Serie von J.J. Abrams gibt's ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten aus Lost: Josh Holloway. Bildquelle: ABC

J.J. Abrams kehrt nach Star Wars und Star Trek zu dem Format zurück, durch das er bekannt geworden ist: TV-Serien. Gemeinsam mit LaToya Morgan arbeitet der Co-Schöpfer von Lost aktuell an Duster - einer Action-Serie, der es nicht an Überraschungen mangeln soll.

Duster kommt mit einem kleinen Lost-Comeback

Um was geht’s in Duster? Die neue TV-Produktion dreht sich im Jahr 1972 um die erste schwarze FBI-Agentin, die im amerikanischen Südwesten ein Verbrechersyndikat zu zerschlagen versucht. Dabei wird sie von einem wagemutigen Fluchtwagenfahrer unterstützt.

Bei Duster übernehmen Rachel Hilson (This is Us, The Americans) und Josh Holloway (Lost, Yellowstone) die Hauptrollen, während die Serie als adrenalin-geladenes TV-Drama beschrieben wird. Sie startet bereits im Mai 2025 in den USA beim Streamingdienst Max, für Deutschland ist noch kein Release bekannt.

Einen ersten Teaser-Trailer gibt's übrigens hier:

1:40 Duster - erster Teaser zur 70er-Action-Serie von Lost-Co-Schöpfer J.J. Abrams

Autoplay

Was nach einer verhältnismäßig geradlinigen Story für den Meister der Mystery-Box J.J. Abrams klingt, soll übrigens durchaus mit unvorhergesehenen Wendungen daherkommen. Gegenüber TheHollywoodReporter beschreibt das Duo Duster wie folgt:

Es gibt eine Menge Dinge, die man nicht kommen sieht. Was ich an unserer Serie liebe und was LaToya am meisten Spaß gemacht hat, ist, dass man nie weiß, was für ein krimineller Verstand hinter der nächsten Tür lauert. Für mich war es am befriedigendsten zu sehen, wie so viele dieser Elemente - von denen einige gar verrückt oder abwegig erscheinen - am Ende einem tatsächlichen erzählerischen Zweck dienen. Außerdem fühlt sich [Duster] oft so an, als würde jede Folge mit einem aberwitzigen Cliffhanger enden, wie man es auch aus Comics kennt.

Duster stellt nun die erste TV-Serie seit 15 Jahren dar, an der J.J. Abrams auch wieder kreativ am Werk ist. In dem Kosmos ist er natürlich kein Unbekannter: An Produktionen wie Lost (gemeinsam mit Damon Lindelof) , Alias - Die Agentin und Fringe - Grenzfälle des FBI wirkte er fleißig mit, bevor er sich an große Kinofilme wie Star Wars, Star Trek und Mission: Impossible machte.

LaToya Morgan verdingte sich bisher vor allem bei Drehbuchautorin und war unter anderem an Fernsehserien wie Shameless, Into the Badlands und The Walking Dead beteiligt.

Übrigens ist erst vor Kurzem eine legendäre Episode des Serien-Hits Lost 17 Jahre alt geworden. Warum die Folge 15 Millionen Zuschauer gleichzeitig begeisterte und heute noch immer verdammt viel Spannung auslöst, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

