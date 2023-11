Keanu Reeves will seine beste Action-Reihe eigentlich nicht fortsetzen, trotzdem soll jetzt Film Nr. 5 kommen

Ja, nein, vielleicht? Das Hin und Her bezüglich John Wick 5 (mit oder ohne Keanu Reeves) geht weiter. Bildquelle: Lionsgate

Es sieht ganz danach aus, als würde John Wick 5 doch noch kommen. Und das, obwohl Keanu Reeves nicht nur im vierten Teil der Reihe mit seinem Actionhelden abschließen, sondern ihn auch umbringen wollte. Ein Produzent zitierte Reeves sogar direkt mit den Worten Ich kann das nicht nochmal machen .

Das Filmstudio Lionsgate sieht das aber offenbar anders. Denn in einer neuen Investorenkonferenz verriet der Vorsitzende Joe Drake (via Comicbook), dass jetzt an John Wick 5 gearbeitet, beziehungsweise die Arbeiten daran fortgesetzt werden. Zuvor wurde die Produktion durch den Drehbuchautoren/Schauspielerstreik ausgebremst.

In Anbetracht des bahnbrechenden Erfolgs von John Wick ist das natürlich nicht gerade überraschend. Die Action-Reihe trifft bei Kritikern wie Zuschauer nach wie vor einen Nerv und konnte mit jedem neuen Teil immer mehr Geld in die Kassen spülen. John Wick 4 kam weltweit zum Beispiel auf ein weltweites Einspielergebnis von 430 Millionen US-Dollar.

Könnte John Wick 5 auch ohne Keanu Reeves kommen?

Keanu Reeves wollte mit John Wick 4 jedoch einen Schlussstrich ziehen und im Finale des Films den titelgebenden Killer sogar umbringen (wobei das Ende definitiv Spielraum zur Interpretation lässt). Immerhin performte der mittlerweile 59 Jahre alte Schauspieler bei den Filmen fast jeden Stunt persönlich und mittlerweile kann und will er diese Tortur seinem eigenen Körper nicht mehr zumuten.

Ob sich daran etwas geändert hat, Reeves vertraglich zu einem fünften Film verpflichtet ist oder Lionsgate fest davon ausgeht, ihn von einer Rückkehr überzeugen zu können, bleibt aktuell offen.

Regisseur Chad Stahelski teilte übrigens bezüglich der Zukunft von John Wick recht widersprüchliche Aussagen: Mal wollte er die Reihe unbedingt fortsetzen, mal wollte er John Wick nur aus einem guten Grund zurückbringen und mal sprach er davon, gerne noch vier bis fünf weitere Filme drehen zu wollen. Mehr dazu lest ihr bei unseren Kollegen von Moviepilot.

Was die Arbeit an John Wick 5 also für den Hauptdarsteller Keanu Reeves und Regisseur Chad Stahelski bedeutet, bleibt momentan noch unklar. Fest steht aber zumindest schon einmal, dass Lionsgate weiterhin große Pläne für die Zukunft der Reihe hat.

Neue Filme und Serien zu John Wick

So ist vor Kurzem mit The Continental eine Prequel-Serie bei Amazon Prime Video angelaufen. Mit Ballerina ist ein Spin-Off für die Schauspielerin Ana De Armas geplant, das am 6. Juni 2024 starten soll. Und jetzt ist laut Chad Stahelski (via Collider) sogar noch eine TV-Serie in Entwicklung, an der er persönlich beteiligt ist. Die soll sich um den berüchtigten High Table drehen.

Ihr seht also, dass John Wick eine blühende Zukunft bevorsteht - unabhängig davon, ob der fünfte Film tatsächlich zustande kommt und dann mit oder ohne Keanu Reeves.

