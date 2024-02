Joker 2 doch kein reines Musical? Kameramann klärt mögliches Missverständnis auf

Joker: Foliex à Deux startet am 4. Oktober 2024 in den deutschen Kinos, der erste Trailer schlägt Mitte April auf. Bildquelle: DC/Warner Bros.

Joker 2 als Musical? Es klingt ein wenig absurd, aber wenn wir ehrlich sind, auch nicht zu abwegig. Doch möglicherweise sind wir alle einem großen Missverständnis aufgesessen. Denn Kameramann Lawrence Sher zufolge wird Joker: Folie á Deux kein Musical per se .

Wird Joker 2 ein Musical oder nicht?

Das erklärt Sher im Gespräch mit Joker Folie News (via X, ehemals Twitter). Laut dem Kameramann dürfen Fans definitiv musikalische Elemente in der Film-Fortsetzung erwarten, aber nicht unbedingt ein klassisches Musical:

[Joker 2] ist kein Musical per se, [der Film] setzt einfach nur auf Musik. Die Musik ist ein Teil des Films und auch der Charaktere, aber ich weiß nicht, ob ich [Folie à Deux] als Musical bezeichnen würde.

Übrigens: Zum Valentinstag teilte Regisseur Todd Phillips neue Bilder zu Joker 2 auf Instagram.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Woher die Gerüche um das Joker-Musical eigentlich kommen

Das Gerücht, dass Joker 2 mehr Musical als Drama wird, lässt sich auf einen Bericht des für gewöhnlich sehr gut informierten Hollywood Reporters von Juni 2022 zurückführen. Das Genre für die Fortsetzung von Regisseur Todd Phillips wurde aber seitdem nie offiziell bestätigt.

Spätestens im September 2023 erklärte Komponistin Hildur Guðnadóttir im Gespräch mit ComicBook zumindest, dass Folie à Deux auf sehr viel Musik setzen wird. Fairerweise kommt aber auch so gut wie kein Film völlig ohne Musik aus.

Was bedeutet das nun? Schon im ersten Joker spielten Tanzszenen und deren entsprechende musikalische Untermalung eine essenzielle Rolle bei Arthur Flecks (Joaquin Phoenix) Charakterentwicklung. Dass Joker 2 dieses Konzept weiter spinnt, wäre damit alles andere als abwegig.

2:24 Finaler Trailer zum DC-Film Joker mit Joaquin Phoenix

Dass mit Lady Gaga eine weltberühmte Sängerin in der Rolle von Harley Quinn gecastet wurde, hat die Gerüchte um das Joker-Musical natürlich nur weiter angefeuert. Und auch Leaks vom Set (auf die wir an dieser Stelle nicht direkt verlinken können) bestätigen: Zu der ein oder anderen Gesangseinlage dürfte es definitiv kommen.

Vielleicht bleiben die Verantwortlichen hinter Joker 2 bezüglich des Genres bewusst vage, was das konkrete Genre angeht. Erfahrungsgemäß tun sich Musicals an den Kinokassen eher schwer. Die Kombination mit einem harten R-Rating könnte das Filmstudio Warner Bros. skeptisch stimmen - trotz des bahnbrechenden Erfolgs des ersten Joker.

Der Trailer zu Joker 2 hat einen (vagen) Termin

Der erste Trailer zu Joker: Foliex à Deux könnte mehr Licht ins Dunkel bringen: Laut Regisseur Todd Phillips schlägt der Mitte April auf. Joker 2 soll ja immerhin auch am 4. Oktober 2024 in den Kinos starten. Zum Valentinstag haben schon mal neue Bilder zum Film auf den baldigen Release eingestimmt.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Joker: Foliex à Deux? Wie gut hat euch der erste Film von Regisseur Todd Phillips mit Joaquin Phoenix in der Titelrolle gefallen? Freut ihr euch darüber, dass eine direkte Fortsetzung kommt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!