Es gibt ein neues Karate Kid und das hat sich gegen mehr als 10.000 andere Bewerber durchgesetzt

Ein neuer Karate Kid kommt in die Kinos! Der sechste Film der mittlerweile 40 Jahre alten Kult-Reihe soll bereits am 13. Dezember 2024 in den Kinos starten. Jetzt ist bekannt, wer als neues Karate Kid in die gemeinsame Lehre von Jackie Chan und Ralph Macchio gehen wird: Ben Wang aus American Born Chinese, Mean Girls oder MacGyver.

Was ihr zum neuen Karate Kid wissen solltet

Das Casting von Ben Wang für Karate Kid 6 wurde von The Hollywood Reporter bestätigt. Für die Rolle konnte sich der 24 Jahre alte Schauspieler gegen eine ganze Palette an Konkurrenten durchsetzen. Sony hatte vor wenigen Wochen öffentlich zum Casting aufgerufen, alleine in den ersten 24 Stunden trafen mehr als 10.000 Bewerbungen ein.

Ben Wang soll beim Casting nicht nur durch sein fließendes Mandarin, sondern auch seine Kampfkünste beeindruckt haben: Wang bringt bereits Erfahrung mit Karate, Wing Chun/Kung Fu, Gumdo, Kempo und Taekwondo mit.

Karate Kid 6 kommt schon Ende 2024 in die Kinos

Zur Story von Karate Kid 6 gibt es aktuell nicht allzu viele Details. Ersten Infos zufolge spielt sich der Film an der Ostküste der USA an und dreht sich um einen Teenager aus Kino, der seine Identität im Martial-Arts-Training findet.

Für die Regie des neuen Karate Kid ist Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World, I Am Not Okay with This) verantwortlich. Außerdem bringt der neue Film mit Ralph Macchio und Jackie Chan erstmals die beiden Stars des Originals und der vorangegangenen Neuauflage von 2010 zusammen.

Ralph Macchio kehrte bereits für die Netflix-Serie Cobra Kai in der Rolle von Daniel LaRusso zurück, davor natürlich auch für die zwei der direkten Sequels zu Karate Kid. Ob der sechste Karate Kid und Cobra Kai in irgendeiner Weise zusammenhängen, ist aktuell nicht bekannt. Dieses Jahr startet ebenfalls die sechste und letzte Staffel der Netflix-Serie.

Der neue Karate Kid soll (wie bereits erwähnt) am 13. Dezember 2024 in den Kinos starten. Ein ambitioniertes Ziel, die Verantwortlichen hinter der Produktion dürften jetzt mit dem Drehstart keine Zeit mehr verlieren.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Karate Kid 6? Wie gut haben euch die vorangegangenen Filme und ebenfalls die Netflix-Serie Cobra Kai gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!