Wer wird der neue Rambo? Sylvester Stallone hat bereits den perfekten Kandidaten im Visier

Früher oder später wird ein Rambo-Reboot anstehen - ob wir wollen oder nicht. Darüber macht sich bereits Sylvester Stallone persönlich Gedanken. Und wenn es nach ihm geht, dann gibt es schon jetzt den perfekten Nachfolger für die Rolle: Ryan Gosling.

Zu hübsch für John Rambo?

Das verrät Stallone in einem neuen Interview mit Jimmy Fallon. Der mittlerweile 77-jährige Schauspieler trat zuletzt 2019 mit Rambo: Last Blood im fünften und bis dato letzten Teil der Reihe auf. Und auch wenn der Filmtitel eigentlich etwas anderes impliziert, steht ein Hintertürchen für seine Rückkehr noch immer offen.

Ob das tatsächlich passiert oder nicht, bleibt aktuell abzuwarten. In der Zwischenzeit macht sich Stallone Gedanken darüber, wer als John Rambo in seine Fußstapfen treten könnte. Warum er dafür ausgerechnet Ryan Gosling (Barbie, Drive, La La Land) im Sinn hat, erklärt Stallone wie folgt:

Ich verrate euch, warum. Ich habe ihn mal zum Abendessen getroffen und offensichtlich sind wir grundverschieden. Er sieht gut aus, ich nicht. So funktioniert das einfach. Nein, ernsthaft! Kannst du dir mich in der Rolle von Ken vorstellen? Das haut nicht hin. Aber er meinte zu mir: Ich war immer fasziniert von Rambo und bin als Rambo verkleidet in die Schule gegangen, weswegen mich die Leute verscheucht haben, aber das hat mich nicht aufgehalten … Er hat immer wieder erwähnt, wie wichtig Rambo für ihn war. Und ich dachte mir Das ist eigentlich interessant. Wenn ich jemals die Rolle jemandem vererbe, dann an ihn, weil er den Charakter liebt. Ich würde auf jeden Fall meinen Segen dafür geben, aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand reingrätscht und meint Hey, er sieht für Rambo einfach zu gut aus.

Wie sieht es eigentlich mit Rambo 6 aus?

Kehrt Sylvester Stallone nochmal als Rambo zurück? Tatsächlich hat der Schauspieler bereits in der Vergangenheit seine Ideen zu einer möglichen Fortsetzung geteilt. So zum Beispiel, dass Rambo nach den Ereignissen in Last Blood Zuflucht in einem Reservat sucht. Oder aber, dass Rambo in seiner (wirklich) letzten Schlacht den Stab seiner offiziellen Nachfolge überlässt. Unsere Kollegen von Moviepilot berichteten darüber.

Fans sollten jedoch nicht unbedingt damit rechnen. Schon im September 2023 ließ der Schauspieler durchblicken, eher weniger an einem weiteren Auftritt in der Rolle des Vietnam-Veterans interessiert zu sein:

Ich könnte Rambo hinter mir lassen. [Seine Geschichte] ist einfach schon zu Ende erzählt. Manche Leute wollen, dass wir noch einen Film drehen. Ich meine dazu nur: Wogegen soll ich kämpfen? Arthritis?

Mittlerweile hat Sylvester Stallone übrigens auch mit Rocky Balboa und Barney Ross bereits zwei seiner bekanntesten Rollen hinter sich gelassen. In seine Fußstapfen sind längst Michael B. Jordan als Adonis Creed und Jason Statham als Lee Christmas getreten.

Ob und welcher Schauspieler dann zum neuen Rambo wird, bleibt derweil noch offen. Wer weiß, vielleicht geht ja tatsächlich Sylvester Stallones Wunsch in Erfüllung und es wird Ryan Gosling?