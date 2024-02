Predator: Zur legendären Sci-Fi-Reihe sind gleich zwei neue Filme in Arbeit - doch das ist längst nicht alles

Predator von 1987 ist ein absoluter Kult-Klassiker im Sci-Fi-Horror-Genre. Doch die direkten Fortsetzungen taten sich (größtenteils) ziemlich schwer. Zumindest, bis 2022 Prey erschien. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Prey hat für Predator wahre Wunder gewirkt! Auf einmal steckt in dem kultigen Sci-Fi-Franchise wieder Leben: Aktuell befinden sich gleich zwei neue Kinofilme in Entwicklung - doch das ist längst nicht alles.

Denn nach dem Erfolg von Dan Trachtenbergs Prey in 2022 hat 20th Century Fox wieder Vertrauen in Predator. Das Filmstudio plant mehrere Projekte, bei denen der Regisseur die Zügel in der Hand hält.

Aktuell wissen wir dank eines neuen Berichts von The Hollywood Report von zwei neuen Filmen um die außerirdischen Jäger, die voraussichtlich als nächstes kommen: Den Anfang macht Predator: Badlands, an Prey 2 wird ebenfalls gearbeitet.

Was wir zu Predator: Badlands und Prey 2 wissen

Konkrete Details zu Predator: Badlands gibt es im Moment nicht. Es ist lediglich bekannt, dass es sich dabei explizit nicht um die Fortsetzung zu Prey handelt, der Film aber schon weiter in der Entwicklung fortgeschritten ist. Der Film soll sich um eine weibliche Hauptfigur drehen, während Trachtenberg und Patrick Aison erneut das Drehbuch verantworten.

Um Prey 2 ranken sich derweil schon eine ganze Weile hartnäckige Gerüchte. Der erste Film startete 2022 bei Hulu beziehungsweise Disney Plus und spielt sich in der US-amerikanischen Wildnis des Jahres 1719 ab. Dabei steht die junge Naru (Amber Midthunder) vom Volk der Comanchen im Mittelpunkt.

Für Prey 2 soll Midthunder erneut in der Rolle von Naru zurückkehren, weitere Details lassen hier aber ebenfalls noch auf sich warten. Wann zum Beispiel Predator: Badlands und Prey 2 in den Kinos starten sollen, bleibt im Moment erstmal offen.

0:44 Prey: Im neuen Predator-Film tritt der Außerirdische gegen amerikanische Ureinwohner an

Vor Prey hatte Predator einen eher schweren Stand. 2018 enttäuschte Shane Blacks The Predator nicht nur Kritiker sowie Fans, sondern auch an den Kinokassen. Daraufhin wurde das Prequel lediglich bei Streamingdiensten veröffentlicht, mauserte sich da aber schnell zum Klick-Hit und kam auch bei Zuschauern sowie Kritikern ordentlich bis sehr gut an. Prey konnte sogar Rekorde brechen!

Übrigens: Nicht nur mit Predator, sondern auch Alien geht es schon bald im Kino weiter. Alien: Romulus von Regisseur Fede Alvarez startet am 16. August 2024 in den deutschen Kinos.

