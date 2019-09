Der DC-Film Joker mit Joaquin Phoenix kommt zwar erst in wenigen Wochen in die Kinos, doch schon jetzt schlagen die Wellen hoch: Auf der einen Seite wird der Darsteller des klassischen Batman-Bösewichts von den Kritikern hochgelobt und als künftiger Oscar-Kandidat gehandelt.

Gleichfalls stufen viele Kritiker und US-Medien wie die Times oder Vanity Fair den Film als »gefährlich« ein, der angeblich Empathie für den Täter vermittelt und seine Gewalttaten relativiert.

Review: "Joker" wants to be a movie about the emptiness of our culture. Instead, it’s a prime — and dangerous — example of it https://t.co/utLLXFucrq