Warner arbeitet an einer düsteren DC Comic-Verfilmung mit Joaquin Phoenix als neuen Joker-Darsteller. Der Film entsteht unabhängig zur Filmreihe DC Extended Universe mit Jaret Leto als Joker aus Suicide Squad. Inzwischen geht die Suche nach einer Besetzung weiter.

Frances Conroy soll Jokers Mutter darstellen

Nachdem erst vor wenigen Tagen Schauspielerin Zazie Beetz für eine weibliche Hauptrolle im Gespräch sei, gibt es nun weitere Kandidaten für eine Rolle im Film. So steht Frances Conroy (Six Feet Under) in Verhandlungen um eine Rolle als Jokers Mutter.

Treibt Robert De Niro den Joker in den Wahnsinn?

Gleichzeitig kommt das Gerücht auf, dass Robert De Niro (Der Pate) nun doch einen wichtigen Part im Film übernehmen soll. Zuletzt wurde seine Besetzung schon vor einigen Wochen angekündigt, doch nachdem Martin Scorcese nun wohl nicht mehr zur Produktion gehört, wurde es still.

Inzwischen gibt es neue Details zur Besetzung von Robert De Niro und seine Rolle. So soll er im Film einen selbstgefälligen Host einer bekannten Talkshow darstellen und sorgt mit seinem Handeln dafür, dass aus einem Standup-Komiker der irre Clown und Batmans Erzfeind wird.

Origin-Story in Gotham der 80er Jahre

Die düstere Origin-Story des Jokers spielt in Gotham City der 80er Jahre, als der legendäre Bösewicht aus den DC Comics noch ein ganz normaler Mann ist, der "von der Gesellschaft missachtet" wird und sich schließlich dem Bösen zuwendet.

Gerüchten nach soll Batmans Vater, Thomas Wayne, eine Rolle in der Geschichte einnehmen und verknüpft damit die Batman-Story von Bruce Wayne mit der Joker Origin-Story.

Die Regie führt Todd Phillips (Hangover), das Drehbuch schreibt Scott Silver. Gedreht wird noch in diesem Herbst.

Der Joker-Film ist für den 4. Oktober 2019 in den US-Kinos angekündigt.