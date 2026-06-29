Habt ihr ihn erkannt? In House of the Dragon: Staffel 3 tritt ein Fanliebling aus der besten Star-Wars-Serie auf

Brasso (Joplin Sibtain) nutzte im Finale der ersten Andor-Staffel einen ganz besonderen Ziegelstein im Kampf gegen das Imperium. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Am 22. Juni 2026 startete die dritte Staffel von House of the Dragon und gleich in der ersten Episode könnte euch ein merkwürdiges Gefühl von »Hey, den kenn ich doch!« erfüllt haben.

Dort tritt nämlich zum ersten Mal Jon Roxton auf, der von Joplin Sibtain gespielt wird und Star-Wars-Fans blicken bei ihm in ein vertrautes Gesicht. Denn der britische Schauspieler hat Brasso in Andor verkörpert.

»Es regnet ### und ###«

Dafür musstet ihr allerdings ein wenig aufmerksam sein, denn viel hat man von ihm noch nicht gesehen. Ungefähr ab Minute 37:08 zeigt er seine charmante Seite mit den Worten »Es regnet Pisse oder Scheiße wenn es nach dem Aussehen des Boten geht.« In einem der Trailer zur dritten Season seht ihr grimmigen Ritter für etwa eine Sekunde ab 0:43:

1:39 »Die CGI-Darstellung des Drachen sieht vielversprechend aus 🔥« - Im neuen Teaser zu Staffel 3 von House of the Dragon geht der Krieg zwischen den Targaryens in eine neue, feurige Runde

Autoplay

Wer ist Jon Roxton? Aus den Büchern von George R. R. Martin wissen wir natürlich schon in etwa, was es mit dem Herren auf sich hat. Ser Jon Roxton, auch bekannt als »der kühne Jon« (oder im Englischen »Bold Jon«), ist ein Ritter, der während des großen Targaryen-Kriegs noch eine wichtige Rolle spielen wird.

Er ist für sein Temperament bekannt, was er uns ja auch schon anschaulich demonstriert hat. Zu Felde zieht er mit seinem legendären valyrischen Stahlschwert, das auf den Namen Waisenmacher hört - ein Hinweis auf seine sadistische Ader. Beim Tanz der Drachen kämpft er auf Seite der Grünen für den Thron von König Aegon II.

Von einer etwas anderen Seite habt ihr Roxtons Darsteller Joplin Sibtain bereits in der Star-Wars-Serie Andor kennengelernt. Dort verkörpert er mit Brasso eine ganz andere Art von Charakter. Falls ihr Andor noch nicht gesehen habt, dann seid jetzt vor ein paar Spoilern gewarnt.

Wer ist Brasso? Andor erzählt die Vorgeschichte zum Kinofilm Rogue One und bewegt sich weg von Lichtschwertern und Jedi-Rittern. Im Kern geht es hier um die Entstehung einer Rebellion, die sich gegen das Imperium auflehnt. Teil dieser Rebellion ist Brasso, ein bodenständiger Schweißer auf den Schrotthöfen von Ferrix.

Als treuer Freund des titelgebenden Cassian Andor, hält Brasso ihm regelmäßig den Rücken frei und verschafft ihm Alibis. So kümmert er sich auch rührend um dessen Adoptivmutter Maarva, als Cassian auf dem Gefängnisplaneten Narkina festsitzt.

Nach dem Tod Maarvas wird ihre Asche, wie es Tradition auf Ferrix ist, mit Ton vermischt und zu einem Gedenk-Ziegelstein gebrannt. Im großen Finale der erste Staffel kommt es bei ihrer Beerdigung zu einem Aufstand, da eine Hologramm-Rede von ihr abgespielt wird, die die Unterdrückung durch das Imperium anprangert. Bei diesem Aufstand greift Brasso sich Maarvas Stein und rammt ihn einem imperialen Soldaten mitten ins Gesicht.

Für viele Fans war diese Tat ein emotionaler Höhepunkt, die auch Brasso selbst fest in den Herzen der Star-Wars-Community verankert hat. Ob Joplin Sibtain das auch mit Jon Roxton in House of the Dragon schafft? Naja.