Jurassic Park: Survival: Erste Screenshots aus dem neuen Dino-Spiel versprühen fast so viel Nostalgie wie der erste Film

Die Raptoren sind offenbar wieder los in Jurassic Park: Survival.

Jurassic Park: Survival erzählt die Geschichte des ersten Films weiter – und zeigt dabei auch Orte, die bisher nur erwähnt wurden. Zum kommenden Spiel gibt’s jetzt erste Ingame-Screenshots, auf denen Fans gleich mehrere Fan-Lieblinge wiedererkennen werden.

Allerdings handelt es sich um Alpha-Material, es könnte sich also noch etwas an der gezeigten Qualität ändern – wenn, dann hoffentlich ins Positive. Hier seht ihr die neuen Bilder:

Was die Screenshots verraten

Das Spiel orientiert sich optisch komplett an der Filmvorlage, sowohl bei den gezeigten Dino-Modellen als auch bei der Umgebung. T-Rex-Dame und Fan-Favorit Rexy bekommt einen weiteren Auftritt und auch das Raptoren-Rudel lässt sich schon blicken. Wobei wir uns fragen, wie es sein kann, dass die drei noch auf der Insel herumlaufen, immerhin wurde mindestens einer im Film von Rexy gemampft.

Jurassic Park: Survival spielt am Tag nach den Ereignissen des Spielberg-Klassikers von 1993. Daher sehen wir auch Jurassic Park und nicht die spätere, deutlich modernisierte Jurassic World der neuen Kinofilme. Einen Eindruck gab schon der Reveal-Trailer, allerdings mit Render-Grafik:

2:15 In Jurassic Park: Survival beweist ihr, dass ihr auf der Dinosaurier-Insel überleben könnt

Wir steuern Wissenschaftlerin Maya Joshi, die auf der von entflohenen Dinos überrannten Insel zurückblieb. Dort besuchen wir nicht nur aus dem Film bekannte Schauplätze, sondern sehen auch erstmals Orte, die bisher nur angedeutet oder noch gar nicht ausdrücklich erwähnt wurden. Das sagte Universals Executive Producer John Melchior im Interview mit IGN:

Wir haben mit allen Beteiligten daran gearbeitet, wie die Insel nach den Ereignissen des Films ausgesehen hätte. Dazu gehören Bereiche, die wir alle lieben, wie das Besucherzentrum und das T-Rex-Gehege. Aber auch das, was wir nicht gesehen haben, Dinge, die nicht Teil der Tour waren oder durch den Sturm unzugänglich wurden. Diejenigen, die auf der Insel waren, sollten eigentlich über Nacht dort bleiben, was bedeutet das? Was hätten sie gesehen und wo hätten sie geschlafen, wenn alles nach Plan verlaufen wäre?

Auch neue Dinosaurier könnten uns begegnen, deutete Melchior an. Vor denen sollte sich Maya in Acht nehmen, Jurassic Park: Survival wird ausdrücklich kein Action-Spiel, in dem wir Dinos über den Haufen ballern. Stattdessen ist vorsichtige Planung und manchmal Schleichen angesagt.

Ein Release-Datum für Jurassic Park: Survival ist noch nicht bekannt, es wird aber definitiv nicht mehr 2024 rauskommen. Es erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Wie gefallen euch die ersten Bilder aus dem Spiel? Freut ihr euch auf eine spielerische Rückkehr in den ikonischen Jurassic Park?