Vermutlich hätte Just Cause 4 im Rahmen der E3 erstmals angekündigt werden sollen. Eine verfrühte Werbeanzeige auf Steam ist dem jetzt zuvorgekommen. Zahlreichen Nutzern wurde ein Vorbesteller-Angebot für Just Cause 4 in den Steam-News angezeigt.

Ein Klick auf den Button "Mehr Infos" oder "Jetzt vorbestellen" führte aber lediglich zurück in den Steam-Shop. Offenbar ist die Produktseite zu Just Cause 4 noch nicht live. Die Werbeanzeige selbst wurde ebenfalls inzwischen entfernt - trotzdem hat sich die Kunde samt Beweis-Screenshots in Windeseile über Twitter, reddit und News-Outlets auf der ganzen Welt verbreitet.

Mehr Infos zum Spiel als die bloße Ankündigung sollten aber nicht lange auf sich waren lassen. In den nächsten Tagen werden wir auf der E3 hoffentlich noch sehr viel mehr über Just Cause 4 erfahren.

Einen ersten handfesten Hinweis auf Just Cause 4 hatte es bereits Anfang Mai beim großen Walmart-Leak gegeben. Neben einem neuen Assassin's Creed (AC Odyssey) und anderen Titeln wurde darin mit Rage 2 noch ein weiteres Avalanche-Spiel aufgelistet, das inzwischen ja ebenfalls offiziell bestätigt ist.

Damit arbeitet Avalanche also an insgesamt drei neuen Titeln: Just Cause 4 setzt die bekannte Hausmarke des schwedischen Studios fort, mit id Software arbeitet man an Rage 2 und Generation Zero ist ein weiteres neues Open-World-Spiel, bei dem die Spieler im Koop gegen Roboter kämpfen.

