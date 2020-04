Jetzt kann man wohl nicht einmal mehr in Ruhe in seiner 10-Millionen-Dollar-Villa sitzen, ohne in Strategiespiele der 90er Jahre verfrachtet zu werden. Das dachte sich womöglich Justin Bieber, dessen letzter Wohnsitz gerade in Klassikern wie Command & Conquer oder SimCity zu sehen ist.

Dabei fing alles recht harmlos an - mit einem Foto der Villa, in der Sänger Justin Bieber zuletzt lebte. Und dem Kommentar eines Twitter-Users, der meinte: »Wenn man das Bild verpixelt, sieht es ein bisschen so aus, als wäre es aus einem Strategiespiel von 1999.«

Justin Bieber inmitten des Sternenkriegs

Das ließ sich das Twitterverse natürlich nicht zweimal sagen und trat sofort eine Reihe an verblüffend überzeugenden Photoshop-Kunstwerken los. Mit dem folgenden Tweet fing alles an, die Community verstand das natürlich als Einladung, ihrer persönlichen Kreativität ebenfalls freien Lauf zu lassen:

Innerhalb kürzester Zeit verfrachtete Twitter das Haus in Star Wars: Galactic Battlegrounds, SimCity 2000 und Co.

My boyfriend made this just now pic.twitter.com/zSdECs74qF — R?WAN (@EldritchWard) April 6, 2020

Not sure why he built it so close to all that industry pic.twitter.com/kGPhBWlyA1 — Colin Fanning (@colinfanning) April 6, 2020

Justin Biebers Villa als Gebäude für StarCraft und dergleichen wird vielleicht nie virtuelle Wirklichkeit, wenn dann muss hier wohl die Modding-Szene aktiv werden.

Wer damit mal wieder Lust auf die RTS-Klassiker der 90er bekommen hat, der kann sich von unserer Liste der 10 besten Echtzeit-Strategiespiele aller Zeiten inspirieren lassen - und vielleicht entdeckt ihr ja sogar doch irgendwo einen kleinen Justin Bieber.