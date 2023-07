Exklusive Karten-Enthüllung zu Lorcana, Disneys Angriff auf Magic: The Gathering

Es gibt kaum einen Entertainment-Bereich auf dieser Welt, in dem Disney nicht mindestens einen kleinen Finger stecken hat. Jetzt wagt sich die Traumfabrik an eine Domäne, die bislang vor allem von Magic: The Gathering dominiert wurde: an Sammelkartenspiele.

Zusammen mit dem deutschen Verlag Ravensburger soll noch im September 2023 ein neues Kartenspiel namens Disney Lorcana erscheinen, das sich voll und ganz um die bekannten Helden, Heldinnen, Schurken und Schurkinnen aus der Welt von Disney dreht. Und zwar in erster Linie jener Helden, die wir am besten aus Disneys klassischen Animations-Filmen kennen. Rechnet also mit Mickey, Donald aber auch Robin Hood oder Elsa, dafür aber nicht unbedingt mit Luke Skywalker.

Viele Karten des erstens Sets sind bereits enthüllt worden, wir präsentieren euch heute exklusiv eine weitere Karte.

Lilo exklusiv enthüllt

Die Karte, die wir euch heute weltexklusiv zeigen dürfen, ist Lilo. Das liebenswürdige Mädchen aus Lilo & Stitch, das hier aber vorerst ohne ihren aufgedrehten Alien-Kumpanen auftritt:

Oben links: so viel Tinte kostet Lilo. Die Zahlen in der Mitte sind Stärke und Willenskraft. Darunter ist die Beschreibung samt Legendenwert.

Das kann Lilo:

Wer sich mit Disney Lorcana noch nicht befasst hat, wird in der Karte wohl nicht viel erkennen können. Außer, dass Lilo gewohnt knuffig und verträumt dreinblickt. Lilo wirkt auch erstmal nicht besonders gefährlich, was sich auch in ihren Werten zeigt. Sie hat eine Stärke von 1 und eine Willenskraft von 1. Es reicht also, wenn Lilo einmal von einem Gegner getroffen wird, um sie aus dem Spiel zu nehmen.

Allerdings spielt ihr Lilo auch nicht, um andere Figuren herauszufordern. Lilos größte Stärke ist das Erkunden. Mit der Erkunden-Aktion, die jede Figur in einem Zug durchführen kann, generiert Lilo zwei Legenden. Erkennbar an den zwei Legendensymbolen rechts neben der Beschreibung.

Sobald ihr 20 Legendenpunkte gesammelt habt, gewinnt ihr das Spiel. Da sind zwei mit einem Erkunden bereits beachtlich. Zumal abseits von Lilo bislang nur eine andere Karte bekannt ist, die für den geringen Preis von einer Tinte (der "Mana"-Währung in Lorcana) mit einem so hohen Legendenwert ins Spiel kommt. Diese andere Karte ist die böse Zauberin Malefiz.

1:00 Disney Lorcana: Das Sammelkartenspiel von Disney zeigt im Trailer erste Helden und Schurken

Was für ein Spiel wird Disney Lorcana?

Lorcana wird ein bislang rein analoges Kartenspiel, das im September auf den Markt kommt. Spielerisch orientiert sich Lorcana durchaus an Magic und weist einige ähnliche Mechaniken auf. Die Regeln sind natürlich umfassend, hier sind die wichtigsten aber in aller Kürze erklärt:

Wer 20 Legenden sammelt, gewinnt das Spiel. Legenden werden durch die Erkunden-Aktion gesammelt.

Karten aus der Hand können in einen Tintenbereich gelegt werden und fungieren dann als Tinte, mit der mächtigere Karten beschworen werden.

Zu jedem Zug dürft ihr eine Karte in den Tintenvorrat legen und eine Karte ausspielen.

Ausgespielte Charakter-Karten dürfen erst im nächsten Zug agieren, aber Gegenstands-Karten sofort eingesetzt werden.

Es gibt Lieder-Karten, die entweder Tinte kosten oder von Charakteren mit entsprechenden Kosten gesungen werden können.

Karten werden erschöpft, wenn sie andere Karten herausfordern, erkunden, singen oder bestimmte Fähigkeiten einsetzen.

Karten können erschöpfte feindliche Karten herausfordern und wenn der Schaden die Willenskraft übersteigt, fliegt die Karte aus dem Spiel. Schaden bleibt nach dem Kampf erhalten.

Wenn ihr eine komplette Übersicht über die Regeln von Disney Lorcana wollt, könnt ihr bei Ravensburger ein PDF nachlesen.

Was ist eure Meinung zu Disney Lorcana? Freut ihr euch auf das neue Kartenspiel mit altbekannten Charakteren oder seid ihr noch skeptisch, ob das bei etablierten Spielen mithalten kann? Was ist eure Meinung zu Lilo? Eine Karte, die ihr gerne hättet? Und wollt ihr vor allem noch mehr über Disney Lorcana erfahren? Schreibt es in die Kommentare!