Kein Shadow Drop für Arc Raiders: Wut der Spieler entlädt sich am falschen Spiel, Entwickler bittet um Verzeihung

Arc Raiders bekam bei Summer Game Fest »nur« ein Release-Datum.

Am großen Nicht-E3-Wochenende gab es haufenweise neuer Ankündigungen, aber auch bereits bekannte Spiele meldeten sich mit Nachrichten. Darunter war der kommende Shooter Arc Raiders, der mit einem frischen Trailer den 30. Oktober 2025 als Releasedatum ankündigte.

Das wäre eigentlich ein Grund zur Freude, doch einige Fans sind ziemlich enttäuscht, denn sie hatten mit einem Shadow Drop gerechnet. Manche von ihnen lassen ihre Wut jetzt an The Finals aus, ein Spiel ebenfalls von Entwickler Embark Studios.

Negative Reviews für The Finals

Unter den neueren Reviews für den kostenlosen Shooter finden sich einige negative Bewertungen, die gar nichts mit dem Spiel zu tun haben:

Da Arc Raiders noch nicht erschienen ist, können die Nutzer auch noch keine Steam-Rezensionen für dieses Spiel hinterlassen, weshalb sie eben auf das nächstbeste Spiel des gleichen Entwicklers zurückgreifen. In ihren Texten schreiben sie »Arc Raiders sollte heute kommen!« und »Haut eine Arc Raiders Beta raus!«. Bei einem ist sogar die Rede davon, dass Embark seine Community angelogen hätte.

Warum das Gerücht über den Shadow Drop? Vor dem Summer Game Fest wurde in den Beta-Daten von Arc Raiders ein versteckter Countdown entdeckt. Während Embark selbst nichts in den sozialen Medien dazu geteilt hat, gingen manche Fans davon aus, dass dieser Timer auf einen unangekündigten Release zum Summer Game Fest hindeutet. Als dies dann nicht eintrat, mussten sich manche von ihnen offenbar irgendwo Luft machen.

Die enttäuschten Fans haben sich aber auch an anderen Orten der sozialen Medien Luft gemacht. Das ging nicht am Studio vorbei und über Discord richtet Embark eine Entschuldigung an die Community:

Im Vorfeld der Enthüllung des ARC Raiders-Release-Datums haben wir einen Countdown bis zum 6. Juni veröffentlicht. Dies erweckte den falschen Eindruck, dass wir das Spiel als Shadow Drop veröffentlichen würden. Stattdessen habt ihr erfahren, dass ARC Raiders am 30. Oktober erscheint, was daraus einen Countdown zu einem Countdown macht. Die Frustration und Enttäuschung, die darauf folgte, ist zu 100 Prozent unsere Schuld. Der Teaser, den wir gepostet haben, entstand aus echter Vorfreude. Wir haben endlich ein konkretes Datum! Aber es ist klar, dass das, was wir als spielerisch und aufbauend empfunden haben, auf viele von euch irreführend und frustrierend gewirkt hat, und wir verstehen, warum. Wir haben den Hype falsch gemanagt, wir haben die Situation falsch eingeschätzt, und es tut uns sehr leid, dass dies zu Enttäuschungen geführt hat. Wir entwickeln dieses Spiel für euch, und eure Reaktionen auf ARC Raiders erweckten Demut, waren überwältigend und motivierend zugleich.

Es finden sich zwar einige negative Reviews auf der Steamseite von The Finals, die auf Arc Raiders abzielen, jedoch scheint dies aber keine große Auswirkung auf die Gesamtbewertung zu haben. Aktuell steht der Shooter sowohl bei den kürzesten, als auch bei allen Rezensionen stabil bei 77 Prozent. Die Zahl der gekränkten User hält sich also wohl in Grenzen.