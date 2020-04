Die Gamescom kann 2020 nicht stattfinden, zumindest nicht so, wie wir die Spielemesse aus den letzten Jahren kennen. Denn laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur hat die Bundesregierung wegen der aktuellen Corona-Pandemie bis zum 31. August sämtliche Großveranstaltungen in Deutschland untersagt.

Das trifft vor allem Fußballspiele, aber auch die Gamescom müsste damit ausfallen. Denn sie soll eigentlich vom 25. bis zum 29. August in Köln stattfinden. Bei den Hunderttausenden von Besuchern, die jedes Jahr auf die Messe strömen, dürfte die Gamescom eindeutig als "Großveranstaltung" gelten.

Offiziell haben sich die Veranstalter der Spielemesse zwar noch nicht geäußert. Auf den Beschluss zum Verbot von Großveranstaltungen haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer aber auch erst am heutigen Mittwochmittag geeinigt. Offizielle Stellungnahmen dürften deshalb erst noch folgen.

Wird die Gamescom nun komplett digital?

Erst Anfang April meldeten die Veranstalter der Gamescom noch, dass die Spielemesse weiterhin ganz normal stattfinden sollte. Allerdings kamen zu diesem Zeitpunkt bereits Pläne auf, vermehrt auf digitale Inhalte zu setzen. Die Live-Show zur Opening Night der Messe erreichte ja bereits 2019 nicht nur als Veranstaltung vor Ort, sondern vor allem über Live-Streams jede Menge Zuschauer.

Der Coronavirus könnte die Messe nun gänzlich ins Netz zwingen. Denn auch das meldeten die Veranstalter bereits: In digitaler Form soll die Gamescom definitiv stattfinden, auch wenn die Besuchermesse wegen dem Coronavirus ausfallen müsste.

Es wäre also denkbar, dass die Messe einfach auf Live-Streams und Video-Plattformen wie Youtube, Twitch und Mixer ausweicht. Allerdings zeichnet sich die Gamescom jedes Jahr vor allem dadurch aus, dass Besucher schon frühzeitig kommende Spiele anzocken können - und dafür notfalls stundenlang in Warteschlangen anstehen. Das würde bei einer digitalen Gamescom natürlich sehr viel komplizierter.

Eine weitere Frage, die nun eine Antwort fordert: Was wird aus den bereits verkauften Tickets? Denn die Gamescom hat schon fleißig Eintrittskarten vorverkauft. Bleibt also abzuwarten, was aus diesen Tickets wird, sofern die Messe nun offiziell abgesagt werden sollte.