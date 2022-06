Kenobi: Wie Folge 5 auf gleich zwei legendäre Lichtschwertkämpfe der Filme anspielt

Nachdem The Book of Boba Fett sie für Star Wars salonfähig gemacht hat, greift auch Obi-Wan Kenobi darauf zurück: Flashbacks. Und so besinnt sich Folge 5 der aktuellen Krieg der Sterne-Serie auf Disney Plus auf eine Zeit zurück, bevor es zu den Klonkriegen, dem Untergang der Republik und des Jedi-Ordens und dem Aufstieg des Imperiums kam.

Natürlich ist von der einen Szene die Rede, die gerade bei Fans der Star Wars-Prequels für offene Münder gesorgt haben dürfte: Die Flashback-Szene, in der sich Anakin Skywalker (Hayden Christensen) und Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) auf Coruscant noch einige Zeit vor den Geschehnissen von Episode 2 - Angriff der Klonkrieger freundschaftlich duellieren.

Und wer hier genau hinsieht, erkennt zwei direkte Zitate, die auf zwei Schlüsselmomente aus Episode 3 - Die Rache der Sith und Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter anspielen. Doch bevor wir dazu kommen, werft vielleicht noch einen Blick auf den folgenden Artikel, in dem wir beleuchten, wie Folge 5 ebenso an das Spiel The Force Unleashed erinnert:

Zwei Anspielungen zum Preis von einer

Was ist passiert? Kenobi spielt natürlich zwischen Die Rache der Sith und Eine neue Hoffnung. Nachdem Leia (Vivien Lyra Blair) im Auftrag der Inquisitorin Reva (Moses Ingram) entführt wurde, befindet sich Kenobi mit der jungen Prinzessin auf der Flucht vor Darth Vader höchstpersönlich. Auf dem Planeten Jabiim in die Ecke gedrängt, gelingt es dem alten Jedi-Meister seinen ehemaligen Schüler zu überlisten.

Dabei kommt es zu einer Rückblende, die ein freundschaftliches Duell zwischen Anakin und Obi-Wan im Tempel des Jedi-Ordens auf Coruscant zeigt. Das dient natürlich als Metapher, um es für den Zuschauer visuell nachvollziehbarer zu machen, warum genau Obi-Wan vorhersehen kann, wie Darth Vader reagieren beziehungsweise vorgehen wird. Wer ein bisschen genauer hinschaut, erkennt aber auch zwei geschickte Anspielungen.

Die Rache der Sith: Im Finale von Episode 3 kommt es auf dem Vulkanplaneten Mustafar zur hitzigen Konfrontation zwischen Kenobi und Skywalker. Es entbrennt ein furioses Duell, das für viele Fans bis heute als eins der besten der Star Wars-Geschichte gilt. Folge 5 der Serie um Obi-Wan spielt darauf direkt an, indem der Kampf die Choreographie aus Episode 3 teilweise direkt widerspiegelt - wie Twitter-User nightwaynes festhält. Ist das damit nachträgliches foreshadowing?

Die Rückkehr der Jedi-Ritter: Allerdings werden nicht nur die Kämpfe von Anakin Skywalker zitiert, sondern auch die seines Sohnes Luke. Sowohl Vater als auch Sohn versuchen in bestimmten Momenten ihrer Auseinandersetzungen den Widersacher mit purer Kraft und Gewalt in die Knie zu zwingen. Während Anakin aufgrund dessen im Kampf mit Obi-Wan den Kürzeren zieht, besinnt sich Luke im Duell mit Darth Vader auf den wahren Weg der Jedi: Manche Konflikte werden nicht durch Kämpfe gelöst.

Wie geht es mit Kenobi weiter?

Die sechste und damit (vorerst) letzte Folge von Kenobi erscheint am 22. Juni 2022 auf Disney Plus. Damit ist Staffel 1 beendet, es könnte aber dennoch weitergehen. Obwohl die Rückkehr von Ewan McGregor ins Star Wars-Universum ursprünglich nur auf eine Season ausgelegt wurde, hält sich Lucasfilm mittlerweile alle Möglichkeiten offen. Eine Staffel 2 für Kenobi ist aktuell nicht nur denkbar, sondern sogar recht wahrscheinlich.

Unabhängig davon wird es Disney Plus in absehbarer Zeit nicht an neuem Star Wars-Content mangeln. Wie es kommende TV-Serien wie zum Beispiel Andor, Ahsoka, Tales of the Jedi oder The Acolyte steht, könnt ihr in unserer großen Übersicht nachlesen:

Was haltet ihr bisher von Obi-Wan Kenobi: Werden eure Erwartungen erfüllt oder lassen bisherige Folgen zu wünschen übrig? Würdet ihr euch über eine zweite Staffel freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!