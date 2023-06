Sims 4 bald mit Pferden? Keyseller leakt offenbar kommendes Addon

Das Horse Ranch Addon bringt offenbar bald Pferde in Die Sims 4.

Seit Die Sims 4 Ende 2022 auf Free2Play umgestellt wurde, läuft es für EAs Lebenssimulation wie am Schnürchen. Eine Erweiterung jagt die nächste und die Spielerzahlen steigen in schwindelerregende Höhen. Im April gab EA bekannt, die Marke von 70 Millionen Spielerinnen und Spielern geknackt zu haben.

Gleichzeitig kündigte der Publisher an, dass noch in diesem Jahr ein größeres Erweiterungspaket für die beliebte Lebenssimulation erscheinen soll. Über deren Inhalt hüllt sich EA allerdings bislang in Schweigen. Licht ins Dunkel bringt nun offenbar erneut eine Keyselling-Webseite.

Im Shop von Instant Gaming findet sich seit neuestem ein Eintrag zu The Sims 4 Horse Ranch. Eine weiterführende Beschreibung zum Inhalt des Pakets gibt es nicht, aber alles deutet darauf hin, dass Entwickler Maxis endlich auf einen lang gehegten Wunsch der Community reagiert und uns im nächsten Addon auf den Ponyhof entführt.

Über diesen Schritt war in den letzten Monaten unter Fans bereits mehrfach spekuliert worden, nachdem die Entwickler im Januar einen kryptischen Hinweis auf TikTok platziert hatten.

Wie zuverlässig ist die Quelle?

Instant Gaming hat sich im Hinblick auf Die Sims bereits in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle für Leaks erwiesen. Der Store verriet im letzten Jahr unter anderem das Highschool-Jahre Erweiterungspaket sowie die Umstellung auf Free2Play vor deren offizieller Ankündigung durch EA.

Auch andere Shops wie CDKeys hatten das Paket zwischenzeitlich gelistet. Laut dem mittlerweile gelöschten Eintrag bei CDKeys soll Horse Ranch mit 29,99 US-Dollar zu Buche schlagen. Nach aktuellem Wechselkurs solltet ihr also um die 28 Euro für die Abenteuer auf dem Reiterhof bereithalten, sofern der Preis nicht auf 30 Euro aufgerundet wird.

Von EA offiziell bestätigt ist die Erweiterung allerdings noch nicht. Sobald es zu Horse Ranch weitere Informationen gibt, lest ihr sie natürlich sofort bei uns.

Freut ihr euch auf den Horse Ranch DLC zu Die Sims 4 oder ist euch der Ponyhof herzlich egal? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.