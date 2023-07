»Ich habe euch schon 1984 gewarnt!« - Regisseur James Cameron findet klare Worte zu KIs

The Terminator mit Arnold Schwarzenegger erschien 1984 in den Kinos - im Film steht eine KI, die die Menschheit zu vernichten versucht, im Mittelpunkt. Bildquelle: StudioCanal

Trefft ihr euch mit James Cameron zufällig auf einen gemütlichen Plausch, solltet ihr vielleicht nicht auf das Thema KI zu sprechen kommen. Denn das Thema betrachtet der Regisseur von Filmen wie Avatar, Aliens oder Titanic überaus kritisch.

Tatsächlich sieht Cameron in dem Einsatz und der Entwicklung von künstlicher Intelligenz als Waffe eine der größten Gefahren für die Menschheit - etwas, worauf der Filmemacher bereits 1984 aufmerksam gemacht hat.

James Cameron sieht die Entwicklung von KIs kritisch

Das betont James Cameron in einem Gespräch mit CTV News und damit ist natürlich The Terminator gemeint. Und falls ihr die Prämisse des Kultfilms mit Arnold Schwarzenegger nicht mehr im Kopf hat: In einer dystophischen Zukunft haben intelligente Maschinen die Menschen nahezu ausgelöscht, weil sie in ihnen eine Bedrohung für ihre eigene Existenz sehen.

James Cameron ist der Meinung, dass diese Idee realistischer denn je sei und teilt die Sorgen mit KI-Experten auf diesem Gebiet:

Ich habe euch 1984 gewarnt und ihr habt nicht zugehört. Ich denke, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz als Waffe die größte Gefahr darstellt. Ich denke, dass wir zu in eine Art Wettrüsten um KIs kommen und wenn wir so etwas nicht bauen, dann bauen es sicher die anderen und damit wird es eskalieren. Wenn ihr euch so ein Szenario in einer Kampfarena vorstellt, nur dass dabei Computer gegeneinander antreten, findet das in einer Geschwindigkeit statt, die der Mensch nicht länger nachvollziehen kann und es keine Möglichkeit mehr zum Reagieren gibt.

Die Entwicklung von KI und deren Einsatz wird gerade auf fast allen Gebieten kontrovers diskutiert: Egal, ob es um Kunst, Schauspiel, Desinformation oder einfach nur Hausaufgaben gibt. Viele Experten setzen sich deswegen für eine stärkere Regulierung der Technologie ein, die sich momentan rasant weiterentwickelt.

Mehr zum Thema KI - oder auch James Cameron - erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr von James Camerons Sorgen in Bezug auf künstliche Intelligenz: Teilt ihr die Meinung des Regisseurs oder seht ihr das ganz anders? Läuft es euch bei dystopischen Zukunftsvisionen wie bei Terminator oder The Matrix eiskalt den Rücken runter oder werdet ihr von solchen Filmen einfach nur gut unterhalten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!