Killing Floor 3 angekündigt: Hier die ersten Infos und der Trailer zum Shooter

Bei Killing Floor 3 werdet ihr wieder von Gegner-Horden überrannt.

Der Wellen basierte Ego-Shooter Killing Floor 2 hat inzwischen sieben Jahre auf dem Buckel. Auf der gamescom Opening Night Live 2023 wurde nun der dritte Teil des Erfolgsshooters angekündigt.

Was zeigt der Trailer?

Der Trailer zeigt wie in einem futuristischen Labor Monster gezüchtet und anschließend maschinell zu Killermaschinen aufgerüstet werden. Danach sehen wir einen kurzen Gameplayausschnitt, bei denen sich ein Spieler versucht gegen die Monster, beziehungsweise die Zeds, zu Wehr zu setzen. Aber seht am besten selbst:

Während der Anfang stark an die Tyrants aus Resident Evil erinnert, könnte der Gameplay-Ausschnitt fast schon aus Doom stammen. Wann das Spiel erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Lediglich, dass es für PC und Xbox erscheinen soll. Ob noch andere Plattformen bestätigt werden, wissen wir ebenfalls noch nicht.

Was haltet ihr von dem Trailer? Habt ihr Killing Floor 1 oder 2 gespielt? Was erwartet ihr von der Fortsetzung? Welche Features würdet ihr euch wünschen und was sollte eurer Meinung nach zu den Vorgängern verbessert werden? Falls ja, wie fandet ihr sie? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!