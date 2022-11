King of Queens ärgert mich von den ersten Sekunden an bis zum Finale mit demselben Fehler

Ich weiß, ich weiß: Mit Blick auf den Fehler, von dem wir hier sprechen, kann man mich getrost als Pedant bezeichnen. Aber er springt mir einfach jede Folge auf's Neue so prägnant ins Auge, dass ich nicht anders kann, als mich zu fragen, warum das nie korrigiert wurde?

Damit handelt es sich auch um einen ganz anderen Fall als bei dem Fehler aus dem fast 30 Jahre alten Klassiker Jurassic Park, über den ich erst vor einigen Monaten gestolpert bin. Dabei ging es nur um eine einzelne Szene und ein kleines, aber feines Details. Hier geht es um etwas, das in jeder Folge zu sehen ist und das ich als ziemlich offensichtlich empfinde.

Trotzdem habe ich noch nie jemand außer mir und meiner Frau von dem Fehler sprechen hören und er ist mir in keinem Artikel oder Video begegnet. Vielleicht stört sich aber auch einfach niemand außer uns daran? Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den Fehler schon kanntet und wie ihr darüber denkt.

Bevor wir ihn uns genauer ansehen, eine kleine Vorwarnung: Es ist in diesem Artikel zwar nur sehr wenig aus der letzten Folge von King of Queens zu sehen, man könnte die Szenen aber dennoch als Spoiler auffassen. Wenn ihr die Serie also noch gar nicht oder nicht ganz zu Ende geschaut hat, lest gegebenenfalls besser nicht weiter.

Wo liegt das Problem?

Knackpunkt ist das Haus der Hauptfiguren Doug und Carrie im namensgebenden New Yorker Stadtteil Queens. Es wird meist von vorne gezeigt, bevor dort eine Szene stattfindet. Der Haken an der Sache: Das Äußere passt nicht zu dem, was man Innen sieht, wie schon die ersten Sekunden der Serie zeigen:

Die ersten Sekunden von King of Queens

Haus von Innen Haus von Außen

Während von Außen drei Fenster an der einen Seite der Tür und keins an der anderen zu erkennen ist sowie eine Treppe, die direkt nach unten führt, gestaltet sich das von Innen betrachtet anders. Hier sehen wir an beiden Seiten der Tür Fenster, außerdem befindet sich dort, wo eigentlich die Treppe nach unten führen müsste, eine kleine Mauer.

King of Queens wurde im Studio gedreht und nicht in dem Haus, das man in der Serie von Außen sieht, das ist klar. Aber hätte man in all den Jahren (oder von Anfang an) nicht ein besser passendes Haus finden können? Stattdessen bleibt sich die Serie auch mit Blick auf diesen Fehler bis zum Ende treu:

Die letzten Sekunden von King of Queens

Haus von Innen Haus von Außen

Ein unwichtiges Detail

Versteht mich nicht falsch, ich mag King of Queens sehr gerne. Auch wenn es durchaus Aspekte an der Comedy-Serie gibt, die man kritisch beurteilen kann (zu denen dieser Fehler nicht ernsthaft dazu gehört).

Aktuell schaue ich die Serie aber nochmal von vorne bis hinten und es fällt mir schwer, nicht stets erneut über diese kleine Ungereimtheit zu stolpern, weil das Haus eben in jeder Folge immer und immer wieder von Außen zu sehen ist.

Um abschließend nochmal zu unterstreichen, dass Fehler nun mal passieren können und das niemand davor gefeit ist, lege ich euch den folgenden Podcast zu den größten Fails aus der Tech-Redaktion ans Herz. Ich war zwar in dieser Folge nicht dabei, genug zu erzählen hätte ich in der Hinsicht aber allemal.

Sind euch bestimmte Fehler in Serien oder Filmen in Erinnerung geblieben - sei es, weil sie so schnell ins Auge springen oder weil ihr sie lange Zeit übersehen habt? Schreibt es gerne mit einer kurzen Beschreiung in die Kommentare!