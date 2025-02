»Für mich eine 9,5/10« - Nach über 3.000 Stimmen ist euer Urteil zu Kingdom Come 2 ganz klar

Hans freut sich, denn ihr liebt ihn und seine Freunde.

Vor einigen Tagen wollten wir mal wieder eure Meinung wissen. Die Frage diesmal: Was denkt ihr über Kingdom Come Deliverance 2? Also das Rollenspiel, dass von uns eine traumhafte Wertung von 93 Punkten eingeheimst hat.

3.759 Antworten später haben wir … nun ja, eine Antwort: Ihr findet Kingdom Come 2 ganz okay. Ist in Ordnung. Kann man spielen, wenn der Pile of Shame irgendwann abgearbeitet ist. Beim nächsten Steam-Sale vielleicht für'n Fünfer.

Nein, Quatsch: Ihr liebt Kingdom Come 2! Ein genauerer Blick auf das Umfrageergebnis lässt aber auch aufhorchen. Denn obwohl 38 Prozent der Abstimmenden das Spiel als einen Mittelaltertraum bezeichnen, haben sogar 45 Prozent Kingdom Come 2 noch gar nicht gespielt. Worauf wartet ihr noch?

Ach, wir lassen euch einfach selbst zu Wort kommen, hier zunächst das Endergebnis:

Beim Blick auf das Umfrageergebnis haben wir Redebedarf.

Die Lösungswege sind der heimliche Sieger

Starten wir mit den Lobgesängen. Unser Community-Mitglied Acool erfreut sich vor allem an den vielfältigen Möglichkeiten, eine Quest abzuschließen:

Habe zwar nur 20 Stunden bisher versenkt, aber alleine in der Zeit hatte ich echt viel Spaß. Die Nebenquests sind ganz nice, aber auch nicht überragend geschrieben (bisher). Eher sind die Lösungswege der heimliche Sieger. Man kann die meisten Quests unterschiedlich lösen. Das kannte ich bisher kaum von anderen Spielen.

Plus-Sternchen Tyrell228 zückt eine Traumwertung, ist aber auch objektiv genug, ein paar Kritikpunkte am immersiven Mittelalter-Rollenspiel zu nennen:

Für mich eine 9,5/10. Die wenigen echten Kritikpunkte, die ich habe:

1. Das teilweise inkonsistente Verhalten der NPCs in der Open World […]

2. Ganz selten ist die Questführung zu uneindeutig. […]

3. Ein persönlicher Punkt: Ich finds enttäuschend. dass einige bedeutende Gebäude nur Staffage sind, die man gar nicht betreten kann, z. B. die großen Kirchen in Kuttenberg. […]

KCD2 ist für mich nah dran am besten Spiel aller Zeiten. Die unfassbar schöne und vor Details strotzende Mittelalterwelt, die Quests und all die kleinen und großen Geschichten. Es reißt mich einfach völlig mit. […]

10:19 Wir haben 10 Fehler in Kingdom Come 2 gemacht, damit ihr sie nicht machen müsst

Autoplay

Es fehlen Flug-Mounts und Schusswaffen!

Zum Schluss noch zwei Kommentare, die uns ein herzliches Lachen abgerungen haben, vielen Dank dafür an euch Beide! Zum einen Gimpy, der (natürlich zu recht) feststellt, dass Entwickler Warhorse das mittelalterliche Setting nicht realistisch abbildet, denn:

Ganz nett, aber es müssen dringend Sachen per Patch nachgereicht werden und zwar bald:

Flug-Mounts und vor allem moderne Schusswaffen!

Der User Runner hingegen hat einen sehr interessanten Grund, weshalb er Kingdom Come 2 nichts abgewinnen kann:

Die Pferde fressen und schmatzen wie Schweine aus den Schweinetrögen.

Zum Abschluss haben wir noch gleich drei gute Möglichkeiten für euch, wie ihr eure Lebenszeit bestmöglich auf GameStar.de vertrödeln könnt.

Erstens: In Tschechien gibt es eine Kreditkarte zum Spiel, die es in sich hat. Zweitens: Ihr könnt auf Twitch gerade eine kostenlose Rüstung für das Spiel ergattern. Drittens: Im mittelalterlichen Böhmen gibt es Dinosaurier. Ja, wirklich. Schaut einfach in alle drei oben verlinkten Artikel und lest euch neues Wissen an!