»Das ist abgefahren cool« - Tschechische Sparkasse macht Kingdom Come 2 zur Visa-Karte, die sogar leuchtet

Tschechische Bankkunden können mit Glück einen Heinrich-Bonus abstauben.

Kingdom Come: Deliverance 2 scheint sich für Tschechien zu dem zu entwickeln, was The Witcher 3 für Polen war: Ein Spiel, das auch ein gutes Stück Nationalstolz verkörpert. In der (echten) Stadt Rattay gibt es etwa eine eigene KCD-Ausstellung. Und auch eine tschechische Bank springt nun auf den Hype auf: Sie hat eine limitierte Visa-Karte mit Heinrich-Motiv herausgebracht.

Bei Reddit teilt nun ein Fan des Spiels, dass er eine davon ergattern konnte. So sieht das gute Stück aus:

Karte leuchtet sogar beim Bezahlen

Wie User bohuss außerdem zeigt, bietet die Karte noch mehr als nur Heinrichs hübsches Gesicht. Beim Bezahlen leuchtet das Logo mit der römischen Zwei in der Mitte sogar auf. Ein netter Trick, der natürlich dazu verleitet, öfter damit zu zahlen.

Die Technologie dahinter erklärt bohuss auch direkt:

Es gibt ein OLED-Display, das über NFC mit Strom versorgt wird. Es nutzt das Zahlungsterminal, um zu leuchten.

Das Kürzel NFC steht für »Near-Field Communication«, womit Geräte kabellos über sehr kurze Distanzen miteinander verbunden werden, wie etwa bei Bankkarten zum kontaktlosen Bezahlen.

In den Kommentaren gibt’s viel Beifall und natürlich überhaupt keinen Neid, gar kein bisschen, wirklich. Reddit-User PilotNo8936 antwortet zum Beispiel in Meme-Form:

Es ist mir egal, ob dir etwas Tolles passiert ist. Es hätte mir passieren sollen. Aber im Ernst, das ist abgefahren cool!

Natürlich hat der glückliche Fan jetzt die perfekte Möglichkeit, in Geschäften »Lass mich deine Waren sehen!« und »Können wir über den Preis reden?« zu rufen und dann direkt die passende Karte zu zücken. Die Sonderedition war auf 2.000 Stück limitiert, jeden tag werden 100 davon vergeben. Aber eben nur an Kunden der tschechischen Sparkasse.

Mehr zu Kingdom Come 2 lest ihr in den oben verlinkten Artikeln.