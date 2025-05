Kingdom Come 2: Der neue Hotfix 1.3.1 behebt das Flackern und verschiebt ein Bett

Nach seinen Abenteuern braucht Heinrich natürlich dringend ein Bett zum Schlafen.

Im Test blieben wir selbst davon verschont, aber viele Spieler von Kingdom Come: Deliverance 2 beklagten nach dem neuesten DLC-Update 1.3 nerviges Flackern von Objekten in der Welt. Außerdem fehlten im Addon einige Zeilen der deutschen Vertonung.

Beide Probleme und mehr behebt nun Hotfix 1.3.1. Außerdem haben die Entwickler ein Bett verschoben, damit Heinrich einfacher darin schlafen kann. Wir fassen kurz die wichtigsten Änderungen zusammen, unten findet ihr dann die kompletten Patch Notes.

Wie groß ist das Update? Obwohl die Patchnotizen für Warhorse-Verhältnisse sehr kurz ausfallen, ist der Hotfix 32 GB groß.

Die wichtigsten Änderungen in Hotfix 1.3.1

Was ist das mit dem Bett? Es geht um eure Schlafstätte bei Müller Kreyzl in der Trosky-Region, die ihr früh in der Hauptquest freischalten könnt. Das Bett wurde leicht umplatziert, sodass es jetzt so zugänglich ist wie vorgesehen.

Flackern ade: Falls ihr betroffen von den flackernden Objekten wart, solltet ihr den Hotfix direkt installieren. Er soll das Problem beheben.

Deutsch komplett: Bisher fehlten in den DLC-Inhalten einige Sprecherzeilen der deutschen Vertonung (übrigens auch der chinesischen). Die wurden nun nachgeliefert, weshalb wir auch die Abwertung in unserem Test zu Begegnungen mit dem Tod zurücknehmen.

1:22 Kingdom Come 2: Im Trailer zum ersten Addon geht es überraschend gruselig zu

Autoplay

Weniger Abstürze: Es konnte nach Update 1.3 vorkommen, dass das Spiel abstürzte, wenn man die Tutorials zurücksetzen (was einem Kingdom Come 2 automatisch anbietet, wenn man eine Weile nicht gespielt hat). Auf der Xbox wurden ebenfalls Absturzursachen behoben.

Die kompletten Patch Notes für Hotfix 1.3.1

Features

Environment

- Fixed the positioning of the player’s bed at Kreyzl’s mill so that it is now correctly available to the player.

Save/Load

- When creating a new manual save while at maximum save capacity, the game now correctly overwrites the slot selected by the player instead of overwriting the oldest manual save.

Tutorials

- Fixed a crash that sometimes occurred after resetting the tutorials.

UI

- Edited formatting for the prompt about opening the EULA.

Visuals

- Fixed frequent flickering issues.

Platform-specific

- Xbox – Fixed a crash that occurred when resuming the game after installing the DLC.

- GOG and Steam – Fixed the Lion’s Crest not being listed in the DLC menu section.

Quests

Brushes with Death (General)

- Fixed Voyta still mentioning more interesting work coming up once the player reaches Kuttenberg, even after this is no longer appropriate.

- Included missing German and Czech voiceover lines.

- Revised several German and Chinese translations.

A Sketchy Situation

- Fixed shadows from nearby vegetation affecting the initial cutscene under certain weather conditions.

Horses for Courses

- Fixed the final reward perks being mistakenly swapped.

Oratores

- Fixed Ruthard Manor becoming closed to the player if they agree to explore the underground in the dialogue with Samuel while being outside Ruthard Manor.

The King's Gambit

- Fixed the player sometimes becoming stuck after bowing to Sigismund.

Unveiling

- Fixed Voyta remaining in his working clothes before the final cutscene.

- Fixed Chrudosh’s reaction to the player killing the bandits.

Portrait in Red

- Prevented Burkhard from automatically dying when falling unconscious; also prevented him from falling unconscious.