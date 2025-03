In Kingdom Come 2 versteckt sich an einem geheimen Ort eine Liebeserklärung an die Ursprünge der Rollenspiele

Heinrich hat keine Ahnung von Tischrollenspielen, aber andere Menschen rund um Kuttenberg sind da wohl klüger.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist nicht nur eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, sondern auch eines mit den meisten Easter Eggs. Von Dinosauriern über eine Skyrim-Referenz bis hin zu einem abgestürzten UFO lässt sich im historischen Böhmen so einiges finden, was es dort sehr wahrscheinlich nie gegeben hat.

Ähnlich verhält sich das mit einem weiteren schönen Easter Egg, bei dem wir uns wünschten, es wäre anders. Immerhin haben sich gerade die hart arbeitenden Menschen des Mittelalters ein wenig Entspannung bei einer gepflegten Runde Dungeons & Dragons redlich verdient.

Das Easter Egg wurde von einigen Fans entdeckt und zeigt tatsächlich einen Spieltisch an einem gut versteckten Ort, den wir als Liebeserklärung an Pen&Paper-Rollenspiele verstehen:

Hätte es im Mittelalter Pen&Paper-Rollenspiele gegeben, sähe das Ganze wohl so aus.

Drachen und Kerker in Kingdom Come 2

Gewürfelt wird in Kingdom Come 2 ja sowieso! Wir hätten mit Heinrich aber nur zu gern auch bei dieser Runde mitgespielt. Entdeckt wurde das Easter Egg von einigen Spielerinnen und Spielern in der Community, wir stießen durch das Reddit-Posting des Users PlaystationN64_ darauf:

Lustigerweise wusste der User selbst nicht, was er hier anscheinend entdeckt hat. Falls es euch ähnlich geht: Der gedeckte Tisch ist eine Anspielung auf eine klassische Pen&Paper-Runde. Also ein Tischrollenspiel, mit echten Würfeln und Charakterbögen aus Papier.

Eine Spielleitung führt durch die Geschichte, während die Spielerinnen und Spieler ihre Rollen verkörpern. Bekannt sind hier vor allem Dungeons & Dragons, Das Schwarze Auge, Vampire: The Masquerade oder Pathfinder.

Was ist Pen&Paper? Unser Experte klärt die Grundlagen

Wer auch immer das Easter Egg ins Spiel brachte, kannte sich damit aus. Es gibt hier immerhin haufenweise kleine Details zu entdecken. Wie zum Beispiel:

Ein Spielleiterschirm, der Texte und Würfelwürfe der Spielleitung vor dem Rest der Runde abschirmt und zudem oftmals die wichtigsten Regeln des Systems zur Schau stellt.

Ein gezeichneter Bodenplan eines Dungeons, auf dem die Spieler ihre Figuren bewegen. Die Helden werden offenbar von bewaffneten Schnabeltieren dargestellt, die Monster von kleinen Krabben.

Natürlich liegen überall auch Würfel herum! Allerdings lediglich sechsseitige. Bei D&D oder DSA wären hier noch zwanzigseitige Würfel zu finden. Offenbar spielt die Gruppe ein anderes System.

Einige Objekte auf dem Tisch sehen aus wie sogenannte Würfelgefängnisse. Ein ulkiger Pen&Paper-Brauch, bei dem Würfel, die vermehrt schlechte Ergebnisse hervorbringen, für die Dauer der Runde in einem kleinen Gefängnis weggesperrt werden.

Wo ist das versteckt?

Der Pen&Paper-Tisch ist nur schwer zu finden, aber seit dem großen Update 1.2 wohl etwas leichter zugänglich. Ihr müsst dafür nur nach Wysoka reisen. Die Ortschaft liegt im Südwesten des Gebiets rund um Kuttenberg. Reitet einfach von Sukdol nach Süden.

Im Südosten der Ortschaft, gegenüber des Schusters, gibt es einen großen Hof mit einer Scheune. Direkt vom Eingang aus rechts seht ihr eine Leiter, die auf einem Stapel aus Feuerholz steht und auf den Heuboden führt. Es ist etwas fummelig, aber ihr könnt auf den Stapel springen und die Leiter dann hochklettern.

Abseits des wirklich schicken Tisches gibt es auf dem Heuboden leider nichts zu finden. Nicht einmal ein Würfel kann hier aufgehoben werden, den ihr dann für das normale Würfelspiel in einer Taverne verwenden könntet! Schade, aber trotzdem noch ein tolles Easter Egg und eine liebevolle Anspielung auf den Ursprung moderner Rollenspiele – zu denen ja auch Kingdom Come gehört.