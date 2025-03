Kingdom Come 3 oder doch etwas ganz Neues? Ihr habt klare Wünsche an die Entwickler von Warhorse

Wenn es nach euch ginge, hätten wir noch nicht das Letzte von Heinrich, Hans und Co. gesehen.

Es wird lange dauern, bis wir erfahren, wie Warhorse nach dem Erfolg von Kingdom Come: Deliverance 2 weitermacht. Aber ihr wisst jetzt schon sehr genau, was ihr euch von den tschechischen Entwicklern wünscht.

Wir haben vor kurzem berichtet, dass der CEO von Warhorse sich – zumindest vage – zur Zukunft geäußert hat und klarstellt, dass das nächste Spiel nicht unbedingt wieder ein historisches Setting haben muss. Also haben wir die Gelegenheit genutzt und euch direkt gefragt: Was wünscht ihr euch?

Danke für eure fleißigen Abstimmungen und Kommentare, schauen wir uns die Ergebnisse mal an.

Ihr wollt, dass die Geschichte mit Kingdom Come 3 weitergeht

Für die meisten von euch ist klar: Ihr wollt mehr Heinrich! Ihr wünscht euch ein Kingdom Come: Deliverance 3, das seine Geschichte fortsetzt. Dafür haben 62 Prozent von euch abgestimmt – weit mehr als für jede andere Option.

Wie die Chancen dafür stehen, wissen wir nicht. Es ist aber keinesfalls unmöglich, genug Story-Ansätze wären zumindest offen und auch die Hauptdarsteller haben schon erklärt, dass sie sofort an Bord wären. Bei uns lest ihr natürlich auch unsere aktuelle eigene Prognose zu einem möglichen Sequel.

Die Option mit den zweitmeisten Stimmen (immerhin 11 Prozent) ist »Ein anderes historisches Setting«. Was für Vorschläge ihr dafür habt, schauen wir uns gleich noch an.

Auf Platz 3 landet Fantasy mit 10 Prozent, Platz 4 schnappt sich das Western-Genre mit 8 Prozent – da dürften viele von euch dabei sein, die nach mehr Spielen von der Art eines Red Dead Redemption 2 dürsten.

5 Prozent von euch würden gerne Science Fiction aus dem Hause Warhorse sehen und für 3 Prozent wäre Cyberpunk das spannendste nächste Genre.

2:24 Kingdom Come 2: Heist-Trailer feiert die Hauptfiguren - und zeigt den bissigen Humor des Spiels

Autoplay

Eure Ideen in den Kommentaren

Ihr habt einige eurer Vorschläge in den Kommentaren mit uns geteilt. Dabei waren wirklich spannende Ideen, zum Beispiel:

Ein Rollenspiel in der ehemaligen Sowjetunion oder der DDR

Das alte Rom

100-jähriger Krieg

Byzanz (was die Autorin dieses Artikels doppelt und dreifach unterschreibt!)

Aztekenreich

Fantasy à la Dungeons & Dragons

Herr der Ringe

Mehrere von euch wünschen sich in den Kommentaren, dass Warhorse zunächst mit Kingdom Come 3 eine Trilogie aus Heinrichs Geschichte macht und sie damit abschließt – und dann zu neuen Setting-Ufern aufbricht.

Wir behalten natürlich genau im Auge, was bei den Rollenspiel-Profis in Zukunft passiert. Auch wenn wir Geduld brauchen. Aber neben Warhorse warten ja zum Glück auch noch zahlreiche andere Studios darauf, euch ihre RPGs zu bringen. Zum Beispiel ehemalige Witcher-Entwickler mit ihrem Vampir-Spiel Blood of the Dawnwalker. Mehr dazu lest ihr im Link-Kasten oben!