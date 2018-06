Kingdom Come – From the Ashes - Live-Q&A zum DLC auf MAX

»From the Ashes« könnte nach dem Auftakt von Kingdom Come: Deliverance eigentlich als Motto für das gesamte Spiel stehen, ist aber der Titel des ersten Story-DLCs für das Mittelalterepos aus Tschechien. Gleichzeitig ist From the Ashes auch der Startpunkt von Warhorses DLC-Roadmap.

Da wir Tobias Stolz-Zwilling von Warhorse sowieso bei uns in der Redaktion zu Gast haben, wollen wir euch live die Chance geben, Fragen zum neuen DLC oder zu Kingdom Come im Allgemeinen zu stellen. Ab 17 Uhr wird er euch auf unserem Twitch-Kanal MAX Rede und Antwort stehen.

Wenn ihr also Fragen habt, immer her damit! Und wer morgen nicht dabei sein kann, darf trotzdem gern seine Frage in den Kommentaren dalassen!

Live-Q&A zum DLC auf Twitch - Kurzüberblick

Wann? Donnerstag, 21. Juni, 17:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag, 21. Juni, 17:00 bis 18:00 Uhr Wo? Auf unserem Twitch-Kanal MAX

Auf unserem Twitch-Kanal MAX Wer? Tobias Stolz-Zwilling (Warhorse Studios )und Dimitry Halley

