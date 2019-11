Kingdom Come: Deliverance hat jetzt auch offiziell Mod-Support

Kingdom Come: Deliverance bietet nun offiziell Mod-Support an. Auf der Website NexusMods haben Warhorse Studios, die Entwickler des auf Authentizität getrimmten Mittelalter-Rollenspiels, eigene Modding-Tools veröffentlicht, mit denen ihr umfangreiche Quests erstellen könnt.

Dabei stellen die Entwickler sogar Tools zur Verfügung, die sie so teilweise selbst für die Entwicklung von Kingdom Come: Deliverance genutzt haben. Dazu zählt etwa der CryEngine Sandbox Editor mit einigen Erweiterungen, mit dem ihr etwa skripten, animieren und Events erstellen könnt.

Ein weiteres Highlight ist SKALD: ein Tool, mit dem ihr Texte erstellt und sortiert. SKALD erfasst alles von Dialogen über Zwischensequenzen bis Quests. Auch dieses Tool hat Warhorse Studios für die Entwicklung ihres Spiels verwendet. Mit SKALD gebt ihr außerdem in Dialogen an, welche Animationen und Stimmungen die Figuren einnehmen. Auch Elemente wie Skillproben fallen under SKALD. Das sieht folgendermaßen aus:

Wie moddet man eigentlich?

Falls ihr noch keine Erfahrung mit Mods und Skripten habt, helfen euch die Entwickler auch hier weiter. Auf ihrem Youtube-Kanal haben sie eine Reihe von Tutorial-Videos veröffentlicht, in denen ihr beispielsweise die Modding Tools kennenlernt und erfahrt, wie Scripting funktioniert.

In Zukunft veröffentlicht Warhorse Studios noch weitere Tutorials, die euch die Arbeit mit den Mods erleichtern sollen.

