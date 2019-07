Jetzt aber wirklich..? Kingdom Under Fire 2 erscheint noch 2019 auch in unseren Breiten für PC. Dies gab Gameforge via Pressemeldung (via Bluesnews) bekannt. Der Publisher hat die Vertriebsrechte für den nordamerikanischen und europäischen Raum vom südkoreanischen Entwickler Blueside erworben.

Hinzu kommt ein neuer Trailer, der Gameplay des MMO-Echtzeitstrategie-Mix zeigt. Hier könnt ihr euch den Trailer zu Kingdom Under Fire 2 anschauen:

Kingdom Under Fire 2 wurde bereits 2008 für PC und Xbox 360 angekündigt, später sollte ein Port auf Current-Gen folgen. Erschienen ist es bislang aber nicht. Zuletzt betonten die Entwickler 2017, dass KUF 2 definitiv auch im Westen erscheinen werde. Doch auch danach wurde es wieder still. Nun scheint sich die 11-jährige Veröffentlichungs-Odyssee - erneut - dem Ende zu neigen.

Wie spielt sich Kindom Under Fire 2?

Die Story: In der Fantasy-Welt Bersia von Kingdom Under Fire 2 befinden sich drei Fraktionen im Krieg und versuchen, die Vorherrschaft zu erringen. Spieler schließen sich einer Fraktion an und erleben eine Story, die durch Multiplayer-Gefechte begleitet wird.

Das Gameplay: Entwickler Blueside mischt Elemente von MMO-Rollenspielen, wie Charakterentwicklung und das Erstellen von mächtigen Builds, mit Echtzeitstrategie. So könnt ihr euch im Laufe des Spiels entweder auf das Aufleveln eures individuellen Helden konzentrieren oder das Kommando über eine ganze Arme übernehmen und in strategischen Schlachten gegen andere Spieler antreten.

Enormes Budget: Die Produktion von Kingdom Under Fire 2 gilt als eine der teuersten in Südkorea und hat fast 80 Millionen US-Dollar verschlungen.

Deutsches Hardcore-MMO RAW feiert Kickstarter-Erfolg, aber Skeptiker wittern Betrug