Australische Klinik wirbt mit Skyrim für Hoden-Eingriff

Das Tolle im Sommerloch ist, dass man zwischen den regulären Gaming-Projekten auch ein bisschen mehr Zeit für skurrile Geschichten hat. Zum Beispiel solche, die sich um Vasektomien drehen. Die australische Verhütungsklinik Marie Stopes Australia wirbt mit The Elder Scrolls 5: Skyrim für Verhütungseingriffe. Das Posting stammt von Ende 2018, macht allerdings als Kuriosität jetzt erst die Runde auf Reddit und Twitter. Wörtlich übersetzt heißt es in der Werbung:

"Frohen Videospiel-Tag! Falls sich euer Fus Ro Dah in der Vergangenheit als ein bisschen zu effektiv herausgestellt hat, ist es vielleicht an der Zeit für eine Vasektomie! Wir versprechen, dass es sich nicht wie ein Pfeil im Knie anfühlen wird. [...] Welches Spiel würdet ihr gerne zocken, während ihr euch von eurer Vasektomie erholt?"

WHAT IS THIS AD I'M SCREAMING pic.twitter.com/0XqZT9Z2qv — anakin. (@gayartoo) July 15, 2019

Was ist eine Vasektomie? Als Vasektomie bezeichnet man in den meisten Fällen einen medizinischen Eingriff am Hoden des Mannes, bei dem der Samenleiter durchtrennt wird. Ziel der Operation ist eine dauerhafte Verhütung beim Geschlechtsverkehr.

Was das mit Skyrim zu tun hat? Wahrscheinlich nicht viel. Aber grundsätzlich suchen sich Werbetreibende passende Vehikel, um ihre Kernzielgruppen möglichst attraktiv zu erreichen. Viele männliche junge Erwachsene zocken - also liegt es nur nahe, irgendeinen Dreh über Gaming zu probieren. Ob Fus Ro Dah die beste Metapher dafür ist, steht auf einem anderen Blatt.