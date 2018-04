Wenn Rap-Legende Ice-T spricht, schweigen Hip-Hop-Fans und lauschen ehrfürchtig. Bei seiner neuesten Ansage spitzen aber auch PC-Spieler neugierig die Ohren, denn sie bezieht sich auf die Deckungs-Shooter-Reihe Gears of War:

Gamer Stuff: EXCLUSIVE Gears announcement this week. Stay tuned... — ICE T (@FINALLEVEL) April 16, 2018

Kündigt Ice-T mit diesem Tweet womöglich Neuigkeiten zu einem Gears of War 5 an? Zuletzt sorgte eine Jobausschreibung bei Splash Damage für Gerüchte um einen möglichen Nachfolger zu Gears of War 4, bei dem Splash bereits für die Entwicklung des Multiplayer-Modus verantwortlich war.

Oder handelt es sich womöglich um neue Infos zur Vefilmung der Gears-of-War-Reihe, deren Produktion bereits 2017 begonnen hat? Bis zu der tatsächlichen Ankündigung möchten wir nicht weiter spekulieren, aber allzu lange müssen wir uns laut Ice-T ja nicht mehr gedulden.

Dass ausgerechnet der Hip-Hopper mit Neuigkeiten zu Gears um die Ecke kommt, liegt übrigens daran, dass er bereits im dritten Serienteil eine Rolle als Synchronsprecher übernommen hatte und ohnehin großer Fan der Serie ist.

Seit dem Release des herausragenden Gears of War 4 im Jahr 2016 war es, abgesehen von der Film-Ankündigung, ruhig um die beliebte Shooter-Reihe geworden. Wir warten gespannt auf weitere Informationen seitens Publisher Microsoft.