Kostenlos am Wochenende: 6 tolle Spiele sind gratis spielbar oder sogar geschenkt

Am Wochenende gibt's bei Steam und Co. 6 spiele gratis.

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Und jeder kundige GameStar-Leser weiß, was das bedeutet: Bei Steam & Co. warten wieder kostenlose Spiele auf euch, diesmal ganze sechs Stück.

Wie immer gilt: Einige sind für begrenzte Zeit gratis spielbar, andere dürft ihr für immer sichern - und diese Woche könnt ihr sogar die Hälfte der Spiele behalten.

Highlight der Woche: Call of Duty Modern Warfare 2

0:30 Call of Duty: Modern Warfare 2 & Warzone 2: Offizieller Trailer zu Season 3

Kostenlos spielbar bis: 26. April 2023, 19 Uhr

Der aktuelle CoD-Ableger ist kürzlich in seine dritte Season gestartet und jetzt dürft ihr mal wieder kostenlos in den eigentlich kostenpflichtigen Multiplayer-Part hineinschnuppern und alle Neuerungen selbst ausprobieren.

Unter anderem warten in Season 3 zwei neue 6v6-Maps, ein neues Sniper-Gewehr und ein neues, ziemlich mächtiges Kampfgewehr und drei neue Spielmodi.

Um die Gratis-Aktion wahrzunehmen, müsst ihr nur ein Battle.net-Konto und den dazu passenden Launcher installiert haben - dort könnt ihr dann das Spiel einfach installieren und bis zum 26. April 2023 spielen.

Weitere Gratis-Spiele der Woche

Beyond Blue & Never Alone

Im Epic Games Store gibt es gerade zwei Indie-Spiele geschenkt, in denen sich alles um Erkundung dreht. Eines spielt in der eisigen Arktis, das andere im blauen Ozean.

Alle weiteren Infos zum Download findet ihr hier:

Kostenlos bei Epic Für wen lohnen sich die beiden neuen Gratis-Spiele? von Tillmann Bier

Turbo Golf Racing

Turbo Golf Racing ist eine witzige Mischung aus Rennspiel und Rocket League: Jeder Spieler muss mit seinem Auto einen Ball über die Golfkursstrecke kicken und als erster einlochen.

Kostenlos spielbar bis: 27. April 2023 (Steam)

Aliens: Fireteam Elite

Ein Koop-Shooter im Stil von Left 4 Dead, in dem ihr statt Zombies Horden von Xenomorphs zerlegen müsst.

Kostenlos spielbar bis: 24. April 2023 (Steam)

0:36 Aliens: Fireteam Elite lockt Xenomorph-Jäger mit einem Update zurück in die Schlacht

Desktop Dungeons

Hier gibt's taktische Roguelite-Action für euch: Ihr müsst ein Königreich aufbauen, das nötige Geld verdient ihr euch durch Ausflüge in dunkle Dungeons. Weil der Nachfolger Desktop Dungeons: Rewind gerade frisch erschienen ist, dürft ihr den Vorgänger jetzt für immer behalten.

Kostenlos sichern und behalten bis: 24. April 2023 (Steam)

So, das war's auch schon wieder mit den kostenlosen Spielen zum Wochenende. Drei Titel könnt und werdet ihr euch garantiert auf euren Konten sichern, aber welche der aktuellen Gratis-Games werdet ihr auch spielen? Multiplayer-Action in Call of Duty? Koop-Alienjagd in Fireteam Elite? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!