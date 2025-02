Kostenlos auf Steam + Co.: Am Wochenende sind CoD, Green Hell und 3 andere Kracher gratis

Euch erwarten wieder ein paar kostenlose Spiele auf Epic, Steam und Co. Ein paar davon dürft ihr sogar für immer behalten.

Am Wochenende werden sehr, sehr viele Leute sich wahrscheinlich in die fantastische Welt von Kingdom Come: Deliverance 2 stürzen, aber vielleicht gehört ihr ja nicht dazu! Vielleicht wollt ihr lieber auf einen Sale warten oder schert euch nicht ums Mittelalter – und da kommen potenziell all die Gratisangebote ins Spiel, die's auch dieses Wochenende wieder auf Steam, Epic und Co. gibt.

Also fangen wir direkt mit dem Highlight an:

Kostenlos behalten: Humankind

Genre : 4X-Strategie

: 4X-Strategie Entwickler : Amplitude

: Amplitude Release: August 2021

Humankind machte 2021 Schlagzeilen als großer Angriff auf Civilizations Genre-Krone. Bis ganz an die Spitze hat es damals dann zwar nicht gereicht – dafür waren viele Mechaniken zu oberflächlich und die technischen Probleme zu groß –, doch besonders nach all den Jahren voller Patches gilt: Mittlerweile ist Humankind ein richtig, richtig gutes 4X-Strategiespiel, in dem ihr eure Zivilisation aus der Steinzeit in die Moderne führt.

Ihr habt einen deutlich flexibleren Baukasten zum Erschaffen eigener Kulturen als bei der direkten Konkurrenz, außerdem erbt das Spiel die taktischen Höhen- und Geländeunterschiede aus Amplitudes letztem 4X-Spiel Endless Legend. So spielen sich besonders die Kämpfe herrlich vielseitig, zumal der Kulturbaukasten auch abenteuerliche Kombinationen aus historischen Einheiten zulässt, die in der echten Welt nie zusammen an der Front gestanden hätten.

Das Spiel kostet normalerweise stolze 50 Euro Vollpreis, wird aber im Epic Games Store gerade verschenkt. Sobald ihr das Spiel in eure Bibliothek packt, könnt ihr es bis ans Ende aller Tage behalten.

Weitere kostenlose Spiele

Und nun die übrigen Spiele im Schnelldurchlauf:

Call of Duty: Black Ops 6 lässt euch aktuell den regulären Multiplayer samt Zombie-Modus kostenlos ausprobieren passend zum Start von Season 2. Ihr dürft euch also über sämtliche Mehrspieler-Maps ballern und Horden von Untoten rasieren. Die Aktion läuft bis zum 10. Februar.

Green Hell ist nicht nur eines der besten, sondern auch eines der schwierigsten Survival-Spiele überhaupt. Im tiefsten Amazonas-Dschungel kann es euch schon das Leben kosten, sich vor dem Essen nicht die Hände zu waschen. Bis Montag könnt ihr das Spiel kostenlos auf Steam ausprobieren, mit dem aktuellen Rabatt zahlt ihr für die Vollversion aber auch nur knapp 7 Zero.

Der 2012er RPG Maker VX Ace ist zwar nicht die neueste Iteration des berühmten Spielebaukastens, aber immer noch ein sehr mächtiges Tool, um die Rollenspiele eurer Träume zu bauen. Normalerweise kostet das Ding rund 70 Euro, ihr könnt es aktuell aber bei Steam in euren Warenkorb packen und für immer behalten.

ist zwar nicht die neueste Iteration des berühmten Spielebaukastens, aber immer noch ein sehr mächtiges Tool, um die Rollenspiele eurer Träume zu bauen. Normalerweise kostet das Ding rund 70 Euro, ihr könnt es aktuell aber bei Steam in euren Warenkorb packen und für immer behalten. In Beyond Blue erkundet ihr die Tiefen des Meeres und dokumentiert alle möglichen Meeresbewohner, also ein Erbe von Klassikern wie Endless Ocean. Das Spiel wird wie Humankind im Epic Games Store verschenkt.

Werdet ihr irgendwas davon ausprobieren? Oder steckt ihr tatsächlich in der Welt von Kingdom Come 2? Oder sehen wir uns in Marvel Rivals?