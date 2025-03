Kostenlos auf Steam + Co: Ihr könnt euch gerade 5 Spiele sichern und für immer behalten

Man kann auf verschiedene Arten ums Überleben kämpfen.

Wir befinden uns mal wieder in einer Zeit, die von saftigen Rabatten geprägt ist. Auf Steam regiert der Spring Sale die Shopseite, doch was, wenn das letzte Geld bereits für so langweilige Dinge, wie Miete draufgegangen ist? Da helfen auch Rabatte nicht. Es müssen Geschenke her.

Und die haben wir für euch herausgesucht. Diese Woche gibt's neben kostenlosen Spielen von Steam und Epic noch ein paar andere. Und ihr dürft sie alle behalten.

Highlight - Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning

Auch Tiere sind nicht vor einer Zombie-Apokalypse sicher.

Genre: Point&Click-Adventure | Entwickler: Entertainment Forge | Release: Juni 2018 Einsammeln und behalten bis: 18. März auf Steam

Statt Zombies immer nur auf Menschen zu hetzen, wäre es doch auch mal spannend zu sehen, wie sich eine anthropomorphe Tiergesellschaft mit der Apokalypse herumschlägt. Dabei lassen wir die düsteren Dystopie-Fantasien mal weg, und nehmen das Ende der Welt als Aufhänger für ein humorvolles Point&Click-Adventure.

Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning ist das erste Kapitel eines episodischen Abenteuers. Dabei begleitet ihr Hank und Larry bei ihrem Überlebenskampf in den Straßen einer von Zombies geplagten Stadt. Statt euch selbst die Hände schmutzig zu machen, setzt ihr lieber auf die Macht der Überzeugung und schickt die anderen Tiere in die Bresche, um lästige Aufgaben für euch zu erledigen.

Wenn ihr gleich mit Episode 2 weitermachen wollt, dann könnt ihr diese gerade für knapp einen Euro (Rabatt von 80 Prozent) kaufen. Achtung: Wenn ihr Episode 1 und 2 im Bundle kauft, wird's teurer!

Weitere kostenlose Spiele zum Behalten

Mortal Shell : Das kurzweilige Soulslike wirft euch abermals in eine düstere und feindselige Welt. Findet aus vier Spielstilen den, der zu euch passt und levelt, was das Zeug hält. Jeder Gegner kann euch dabei gefährlich werden, begegnet ihnen also mit dem nötigen Respekt. Und einem starken Schwert. Kostenlos einsammeln und behalten bis : 20. März auf Epic Games

1:04 Das düstere Mortal Shell drückt im Gameplay-Trailer alle Dark-Souls-Knöpfe

The Hidden Layer : Auf itch.io gibt's wieder was zum Gruseln. Als der Schüler Alex überlassen euch eure Eltern die Pflege eures Großvaters Eugene, der natürlich in einem abgelegenen, alten Haus lebt. Dort fangen Alpträume an, euch zu plagen und auch sonst scheint etwas nicht zu stimmen. Kostenlos einsammeln und behalten : auf itch.io

: Ihr findet euch auf einer malerischen, kleinen Insel wieder, doch leider ist das noch lange nicht genug für einen Traumurlaub. Offenbar wurdet ihr entführt, doch ihr schafft es, euch aus eurem Gefängnis zu befreien. Draußen sprintet, klettert und versteckt ihr euch vor euren Verfolgern, um irgendwann von dieser Insel zu fliehen.

1:10 Die Young - Trailer zum Open-World-Survival-Spiel

Myrne: The Quest : Was ein wenig an Minecraft erinnert, ist in Wirklichkeit ein Story-Spiel, bei dem ihr dem Mysterium der unendlichen Nacht auf den Grund geht und ein magisches Artefakt sucht. Ihr wählt selbst aus, wie ihr kämpfen wollt, frei von Klassen und Bedingungen, sodass ihr auch mit fetter Plattenrüstung Feuerbälle schießen könnt. Kostenlos einsammeln und behalten : auf freebies.indiegala (Login notwendig!)

Ist für euch etwas dabei? Wenn nicht, dann schaut doch in den oben verlinkten Artikeln vorbei. Vielleicht findet ihr ja doch noch ein paar Groschen, die ihr im Steam Sale dalassen könnt.

Elena hat zum Beispiel ein paar schöne Spiele rausgesucht, die nur wenig Zeit von euch abverlangen. Und auch Mortal Shell ist ziemlich mundgerecht, mehr dazu findet ihr ebenfalls in der Box.