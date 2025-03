Epic schenkt euch diese Woche eine Dark-Souls-Alternative für Spieler mit wenig Zeit

In Mortal Shell schlüpft in mächtige Hüllen, um einzigartige Fähigkeiten zu erhalten.

Falls ihr zu denen gehört, die fleißig die Gratis-Spiele aus dem Epic Games Store horten, aber nie Zeit zum Spielen findet, gibt es diese Woche vielleicht einen Lichtblick. Denn Mortal Shell ist ein Soulslike, das sich auch in 15 bis 20 Stunden durchspielen lässt.

Falls ihr in World of Warships mit Kreuzer und U-Boot unterwegs seid, könnt ihr euch außerdem ein Geschenk-Paket abholen.

Kostenlos bei Epic: Mortal Shell

13:04 Mortal Shell - Test-Video zum »kleinen« Dark Souls - Test-Video zum »kleinen« Dark Souls

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Cold Symmetry | Release: 18. August 2020

Mortal Shell ist in vielerlei Hinsicht ein klassisches Soulslike. Ihr erwacht ohne große Stärke oder Fähigkeiten in einer melancholischen, aber faszinierenden Fantasy-Welt und ihr müsst jeden Gegner ernst nehmen.

Eine Besonderheit sind die vier Hüllen, die es zu entdecken gibt und für vier unterschiedliche Spielstile stehen. Während die Hülle des Schurken Tiel beispielsweise viel Ausdauer gibt, bekommt ihr durch König Eredim eine Vielzahl an Lebenspunkten.

Jede Hülle kann bis zu zehn einzigartige Fähigkeiten erlernen, die ihr mit der Währung Tar kauft, die gefallene Gegner hinterlassen. Dazu kombiniert ihr eine von vier Waffen.

Die Rollenspiel-Elemente sind also durchaus reduziert, dafür wurde viel Wert auf Kampf-Mechaniken gesetzt. Ihr greift an, weicht aus und nutzt die besondere Fähigkeit namens Verhärten.

Dabei werdet ihr zu Stein und blockt jeden Angriff, die Fähigkeit muss sich dann aber erst wieder aufladen. Zudem gilt es, das Kontern zu meistern.

In unserem Test bekam das »Dark Souls in kurz und knackig« eine Wertung von 80. Gefallen haben uns die abwechslungsreichen Gebiete und das tolle Artdesign. Die etwas zu erwartbare Story und das mangelnde Vorhandensein von Geheimnissen in der Welt kamen bei uns nicht so gut an.

Kostenlos bei Epic: World of Warships - Anniversary Party Favor

Anlässlich des vierten Jubiläums von World auf Warships im Epic Games Store bekommt ihr Paket mit einem japanischen Tier 4 Kreuzer, einem Ankerplatz, 444.444 Credits, 44.444 Elite Kommandanten XP und mehr.

Voraussetzung ist allerdings, dass ihr euren Account für das Spiel über den Epic Games Store erstellt habt.

Im Falle von Mortal Shell habt ihr genau eine Woche, also bis zum 20. März 2025 um 16:00 Uhr, Zeit, euch das Spiel kostenlos zu sichern. Mit dem kostenpflichtigen DLC The Virtuous Cycle bekommt ihr für 4 Euro eine weitere Hülle, eine neue Waffe und einen neuen Spielmodus. Das Geschenk-Paket für World of Warships ist bis zum 31. März 2025 abrufbar.