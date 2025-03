Der große Steam Spring Sale 2025 startet heute! Alle Infos zu Start, Dauer und erste Angebote

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Bald gibt es wieder saftige Rabatte auf Steam!

Es ist einfach nur nervig! Die Sonne scheint durch die Schlitze des Rollos in unser Gaming-Zimmer mitten in unsere Augen. Morgens wecken uns die tschilpenden Vögel zu unchristlich früher Stunde. Und kaum wagen wir uns mal an die frische Luft, müssen wir andauernd wegen der doofen Pollen niesen. Das kann nur eines bedeuten: Der Frühling steht vor der Tür.

Vögel, Sonne, Allergien - gute Gründe, sich für die nächsten Wochen daheim zu verbarrikadieren! Damit euch währenddessen nicht die guten Spiele ausgehen, veranstaltet Steam wieder den großen Spring Sale. Euch erwarten wieder hunderte Angebote alter und aktueller Spiele, oft zum neuen Tiefstpreis.

Und wer hilft euch dabei, das Maximum aus dem Spring Sale rauszuholen? Richtig: Wir! Hier kommen jetzt alle Infos zum in wenigen Stunden startenden Rabatt-Festival.

Wann startet der Steam Spring Sale 2025?

Der Steam Spring Sale 2025 beginnt am 13. März 2025 pünktlich um 19 Uhr deutscher Zeit. Die Frage ist wie immer, ob die Server dem Ansturm der sparwütigen Spielefans standhalten. Aber selbst im schlimmsten Fall dürfte sich die Situation binnen der ersten Stunde spürbar bessern.

Kann ich bitte einen Trailer sehen?

Wir würden euch nie einen Wunsch abschlagen, also hier, gern geschehen:

1:20 Der riesige Steam Spring Sale steht kurz bevor, der Trailer verrät bereits die ersten Angebote

Autoplay

Wann endet der Steam Spring Sale 2025?

Der Sale dauert eine ganze Woche. Ihr habt also mehr als genug Zeit, euch in den schlaflosen Stunden (vermaledeite Piepmatze!) Gedanken über eure Kaufentscheidung zu machen. Schluss ist erst am Donnerstag, den 20. März 2025, ebenfalls wieder pünktlich um 19 Uhr.

Gibt es Sammelkarten oder andere Aktionen?

Wie bei jedem großen Steam Sale werdet ihr mit Sicherheit auch irgendwelche Sammelkarten, Avatare oder sonstige Profil-Gimmicks verdienen können. Das Wie können wir euch hingegen noch nicht sagen, da sind wir genauso schlau wie ihr.

Welche Spiele sind reduziert?

Durch den obigen Trailer kennen wir zumindest schon einige rabattierte Spiele:

The Long Dark

Sifu

Ballionaire

Balatro

Witchfire

Helldivers 2

Escape Simulator

The Isle

Earth Defense Force 6

Atlyss

Unrailed 2: Back on Track

Nine Sols

Outer Wilds

Airborne Empire

Animal Well

Life is Strange: Double Exposure

Lasst uns doch in den Kommentaren mal ein paar Zeilen da und verratet uns, auf welche Spiele ihr es beim Spring Sale abgesehen habt. Gibt es große Namen, bei denen ihr auf nicht minder große Rabatte hofft? Oder nutzt ihr den Steam Sale traditionell eher dafür, euch mit haufenweise neuen Indie-Perlen und Geheimtipps einzudecken? Wir sind gespannt, wo euer Fokus liegt!