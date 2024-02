Kostenlos bei Epic: Jetzt gibt es gleich zwei exzellent bewertete Spiele geschenkt

Das eine der beiden Gratisspiele ist nur eine putzige Dating-Sim im Anime-Stil? Fällt euer Urteil nicht zu früh...

Wir haben Donnerstag, liebe Leute, und damit ist es wieder Zeit für ein paar kostenlose Spiele im Epic Store. Der Plural ist hier durchaus angemessen, denn Epic verschenkt diese Woche mal wieder zwei Spiele auf einmal. Und dann auch noch zwei richtig gute, die beispielsweise auf Steam hohe Community-Reviews vorweisen können. Wir erklären, warum diese Spiele so begehrt sind.

Doki Doki Literature Club Plus!

1:49 Doki Doki Literature Club im offiziellen Release-Trailer

Genre: Visual Novel | Release: 30. Juni 2021 |Entwickler: Team Salvato Zum kostenlosen Spiel

Was für eine undankbare Aufgabe, euch irgendwie Doki Doki Literature Club zu erklären. Wie mache ich das am klügsten? Eigentlich ist das Spiel nämlich dann am besten, wenn man so wenig wie möglich darüber weiß. Ich versuche es mal so: Ihr bekommt hier einen ganz kurzen Abriss über die wichtigsten Infos, wer mehr Details wissen möchte, kann unten in den Spoiler-Kasten schauen. Deal? Deal!

Doki Doki Literature Club ist eine Visual Novel, in der ihr einem Literaturklub beitretet - im besagten Club gibt es eine handvoll putziger Mädchen, die durchaus interessiert sind, euch besser kennenzulernen. Eine klassische Dating Sim also, in der ihr jedes der Mädchen umgarnen könnt, ihnen Gedichte schreibt und mehr über ihr Leben erfahrt. Aber ganz so klassisch, wie ich hier gerade tue, ist das Spiel in Wahrheit nicht. Dieses Spiel ist gerade deshalb so populär, da es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Was das ist, müsst ihr selbst herausfinden.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Doki Doki ist kein Spiel, für das ihr besonders große Fans von Dating-Sims sein müsst. Das Spiel gibt sich eigentlich nur als so eine Sim aus, in Wahrheit steckt dahinter ein gänzlich anders Genre. Doki Doki Literature Club ist nämlich ein waschechtes Horrorspiel, das euch psychologisch ziemlich fordern wird und vor allem sehr ernste Themen aufgreift. Wer nicht gut mit Selbstverletzung, Depression oder Suizid umgeht, sollte einen Bogen um diese »Dating-Simulation« machen.

Lost Castle

1:20 Lost Castle: Der Launch-Trailer zum bunten Action-Rollenspiel

Genre: Action-Rollenspiel | Release: 1. September 2016 |Entwickler: Hunter Studio Zum kostenlosen Spiel

Lost Castle wirkt im Grunde wie eine Art Diablo mit Kuschelgrafik. Ihr werft euch ebenfalls Dutzenden Gegnern entgegen, die in den Kellern eines verlorenen Schlosses hausen. Hier metzelt ihr euch von einem Gebiet in das nächste und werdet durch gefundene Ausrüstung oder bessere Fähigkeiten immer mächtiger. Ihr lernt Zaubersprüche oder haut besonders heftig rein.

Allerdings steckt dahinter auch ein Roguelike-Prinzip. Die Dungeons sind also komplett zufallsgeneriert, und das Konzept geht davon aus, dass ihr ins Gras beißt, euch ein wenig aufpimpt und dann stärker in den nächsten Run startet. Lost Castle setzt dabei vor allem auf Zugänglichkeit. Hier kommt wirklich jeder gut rein und vor allem im Koop mit Freunden könnt ihr einige sehr unterhaltsame Stunden erleben, in denen ihr euch durch feindliche Horden schlagt, Bosse killt und haufenweise Loot einsackt. Das Prinzip ist einfach ein idiotensicherer Spaß-Garant.

Welche Erfahrungen habt ihr bislang mit den beiden Spielen gemacht? Habt ihr sie bereits gespielt und könnt sie weiterempfehlen, oder haben sie euch überhaupt nicht gefallen? Freut ihr euch überhaupt über diese beiden Epic-Geschenke oder hättet ihr euch diese Woche etwas mehr erhofft? Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr darüber denkt!