Schnell, sichert euch jetzt noch ein starkes Story-Spiel zu Amazons Invincible für 0 Euro!

Epic lässt euch diese Woche in die gefeierte Comic-Serie Invincible eintauchen.

Update vom 24. Oktober 2024: Es ist ein ewiger Kampf. Nein, wir reden nicht über Superhelden gegen Superschurken, sondern von unserem persönlichen Kampf gegen die Zeit. Jeden Morgen entdecken wir ein neues Haar und … ach, euch interessiert wohl eher, was es mit dem Gratisspiel auf sich hat!

Nur noch bis 17 Uhr verschenkt der Epic Games Store gleich zwei spannende Spiele - und einer der Titel dreht sich sogar um Amazons Superhelden-Serie Invincible! Am besten lest ihr die untenstehende Originalmeldung von letzter Woche, denn darin erklären wir euch im Detail, worum es in beiden Spielen geht.

Wenn ihr viel lieber sofort zuschlagen möchtet - die Zeit, ihr wisst schon -, klickt einfach auf diese Schaltfläche, um zum Epic Store zu gelangen:

Ursprüngliche Meldung vom 17. Oktober 2024: Auch in dieser Woche bietet der Epic Games Store zwei spannende Gratis-Titel an, die ihr euch bis zum 24. Oktober sichern könnt. Das Highlight bildet dabei ein packendes Superhelden-Abenteuer, das Fans des Invincible-Universums voll auf ihre Kosten kommen lässt.

Highlight der Woche: Invicible Presents: Atom Eve

1:04 Im Gameplay-Trailer zu Invincible Presents: Atom Eve trifft Visual Novel auf rundenbasierte Kämpfe

Autoplay

Genre: Visual Novel | Entwickler: Terrible Posture Games | Kostenlos sichern & behalten bis: 24. Oktober (Epic)

In Invincible Presents: Atom Eve übernehmt ihr die Rolle von Atom Eve, der Schulkameradin von Hauptfigur Mark Grayson, auch bekannt als Invincible.

Das Spiel kombiniert rundenbasierte Kämpfe mit einer Story, die stark von euren Entscheidungen geprägt wird. In klassischer Visual-Novel-Manier erlebt ihr die Herausforderungen von Atom Eve, die einerseits ein normales Leben führen möchte und andererseits mit ihren enormen Superkräften die Welt beschützt - ein Motiv, das auch immer wieder in der Amazon-Serie aufgegriffen wird.

Die Story selbst gehört nicht zum Kanon, aber sie fängt den Stil der Comics und der Verfilmung perfekt ein - mit starker Charakterentwicklung, moralischen Entscheidungen und einem knackigen Comic Look.

Für Story-Fans und alle, die die Serie mögen, könnte sich ein Blick lohnen – das Spiel kommt auf einen Metascore von 79 Wertungspunkten und bei Steam fallen sogar 96 Prozent aller User Reviews positiv aus.

Das zweite Gratisspiel: Kardboard Kings

Kardboard Kings macht euch zum Besitzer eines Sammelkartenladens.

Der zweite Titel in dieser Woche ist Kardboard Kings, ein kleines Kartenshop-Managementspiel. Hier übernehmt ihr einen Laden in einer idyllischen Küstenstadt und verkauft, sammelt und handelt mit seltenen Sammelkarten. Wer möchte, kann zudem selbst im fiktiven Sammelkartenspiel Warlock antreten und gegen KI-Kontrahenten um die Weltmeisterschaft kämpfen.

Der Fokus liegt aber auf der Pflege eures Geschäfts, dem Aufbau eurer Sammlung und der Interaktion mit den Bewohnern der Stadt. Ideal für alle Aufbau-Fans, die ein entspanntes Spiel suchen, welches trotzdem mit strategischem Tiefgang punkten kann.

Egal, ob ihr nun auf der Suche nach einer actionreichen Superhelden-Geschichte seid oder lieber entspannt in einem Kartenshop euer Glück versucht - bis zum 24. Oktober 2024 um 17 Uhr könnt ihr euch beide Spiele kostenlos im Epic Games Store sichern und anschließend für immer behalten. Greift also zu, solange das Angebot gültig ist!