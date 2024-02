Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das Gratisspiel der Woche?

Im neuen Gratisspiel seid ihr ständig in Bewegung.

Ein Runner auf der Flucht - klingt nach Mirror's Edge, ist aber auch die Prämisse des neuen Gratisspiels im Epic Games Store. Wir erklären euch, worum es in Aerial_Knight's Never Yield geht. Wenn ihr stattdessen lieber blindlings losrennen und euch das Spielegeschenk schnappen möchtet, folgt einfach diesem Link:

Speedrunning mal anders

1:15 Aerial_Knight's Never Yield - Ein Speedrunner in Detroit

Genre: Action

Action Release: 19. Mai 2021

19. Mai 2021 Kostenlos bis: 7. März 2024

In dem 3D-Sidescroller schlüpft ihr in die Haut des Runners Wally. Laut der offiziellen Spielebeschreibung habt ihr wiedererlangt, was euch genommen wurde. Klingt ziemlich mysteriös, oder?

Um herauszufinden, was damit gemeint ist, müsst ihr vor allem rennen. Oder hüpfen. Oder auf dem Boden entlang rutschen. Die Hauptsache ist: Ihr dürft nicht stehen bleiben. Denn dann erwischen euch eure Verfolger, die hartnäckig an euren Fersen kleben.

Natürlich ist bei diesem hohen Spieltempo auch akrobatisches Können gefragt. Schließlich macht es keine gute Figur für einen Runner, wenn er mit den Sportschuhen am erstbesten Schreibtisch hängen bleibt und auf die Schnauze fliegt. Aber hey, selbst mit blutiger Nase lässt sich noch prima dem Hip-Hop-Soundtrack lauschen.

Der Umfang ist überschaubar: Auf dem Schwierigkeitsgrad Normal soll euch Aerial_Knight's Never Yield in etwa so lange beschäftigen wie ein Actionfilm, also gut eineinhalb Stunden. Das Spiel richtet sich vor allem an Speedrunner, aber auch Gelegenheitsspieler könnten mit diesem kurzweiligen Snack ihren Spaß haben.

In wahrer Speedrun-Manier haben unsere Finger diesen Artikel heruntergetippt. Jetzt sind wir erst so richtig warm geworden, euch Spiele zu empfehlen. Wenn euch das neue Epic-Gratisspiel nicht begeistert, empfehlen wir euch einen beherzten Sprint durch unsere obigen Artikel, in denen wir euch weitere Titel vorstellen.

Habt ihr Aerial_Knight's Never Yield gespielt? Wenn ja, könnt ihr den Titel weiterempfehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!