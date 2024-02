Dinos und Roboter: Neuer Steam Sale ist gestartet, hier unsere 5 Empfehlungen

Dinosaurier und Roboter haben viel gemeinsam: Beide haben ... okay, eigentlich passen Dinos und Robos überhaupt nicht zusammen, aber sie erschaffen zumindest in der Welt der Videospiele einige sehr, sehr coole Szenarien, in denen ihr Dutzende Stunden Spielspaß findet. Das muss sich wohl auch Valve gedacht haben, denn aktuell findet ein großer Steam Sale zu beider Ehren statt!

Dieser Sale findet vom 26. Februar bis zum 4. März 2024 um 19 Uhr statt, ihr findet dort haufenweise Spiele stark reduziert, die irgendwas mit Dinos, Robos oder beidem zu tun haben.

Ihr könnt natürlich selbst in der offiziellen Übersichtsseite zum Steam Robo Dino Sale stöbern, aber wir helfen euch mit ein paar redaktionellen Empfehlungen aus, falls ihr im Wust ein wenig Orientierung sucht.

Weil uns Gleichberechtigung zwischen Dinosauriern und Robos natürlich am Herzen liegt, bemühen wir uns um ein ausgewogenes Verhältnis in den Empfehlungen, aber eine Lanze müssen wir brechen: Das Highlight des Sales gehört den Maschinen!

Highlight des Sales: Terminator: Resistance

Release : 14. November 2019

: 14. November 2019 Genre : Shooter

: Shooter Entwickler : Teyon

: Teyon Angebot & Preis : 14 Euro, 65 Prozent Rabatt

: 14 Euro, 65 Prozent Rabatt Gilt bis: 4. März 2024, 19 Uhr

Niemand hat damit gerechnet, dass ausgerechnet die Macher des desaströsen Rambo: The Video Game aus einem berühmten 80er- und 90er-Franchise ein gutes Spiel machen würden.

Aber Terminator: Resistance ist der lebende Beweis! Der Shooter gehört zu den besten Lizenzspielen überhaupt und fängt den Charme der Terminator-Vorlage wunderbar fesselnd ein:

13:25 Terminator: Resistance - Test-Video: So gut war Terminator lange nicht mehr

In Terminator: Resistance reist ihr zwar nicht in die Vergangenheit, ihr erlebt aber die Vorgeschichte des ersten Films in der düsteren Zukunft. Als Soldat der Widerstandsbewegung von John Connor schleicht ihr durch Häuserruinen, ballert auf Arnie-Terminatoren und versucht irgendwie, die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren.

Terminator: Resistance erinnert mit seiner spielerischen Freiheit an Sandbox-Shooter wie Deus Ex, es gibt unheimlich viel zu entdecken, darunter coole Nebenaufgaben mit eigenen kleinen Geschichten.

Klar, man merkt dem Spiel sein geringes Produktionsniveau hier und da an, aber wer Terminator liebt findet in Resistance eine absolute Empfehlung, die aktuell auf Steam so stark reduziert ist wie nie zuvor. Übrigens: Auch das Addon lohnt sich sehr.

0:55 Steam kündigt Sale zu Dino- und Roboter-Spielen an und enthüllt schon die ersten Titel im Angebot

Weitere spannende Angebote

So, damit aber auch die Dinos mal zum Zug kommen, hier einige weitere redaktionelle Empfehlungen im Schnelldurchlauf.

Jurassic World Evolution 2 ist eine tolle Managementsimulation, in der ihr euren eigenen Dinopark verwaltet. Um 70 Prozent reduziert für 18 Euro ein echter Schnapper. Wie ein Raptor.

In Horizon: Zero Dawn findet ihr nicht nur Dinos, sondern Robo-Dinos, also die perfekte Hochzeit zwischen beiden Spezies. Außerdem eine tolle Open World, eine großartige Geschichte und vieles mehr. Um 75 Prozent reduziert auf 12,50 Euro.

Battletech gehört zu den ausgefeiltesten Mech-Universen der Welt und bietet euch im gleichnamigen Strategiespiel die Möglichkeit, eine eigene Truppe aus Söldner-Mechs durch zig rundentaktische Kämpfe zu Reichtum und Ruhm zu führen. Kostet 10 Euro, 75 Prozent Rabatt, ist aber auch Teil von Microsofts Game Pass, also Achtung.

In The Wandering Village sind die Dinosaurier so gigantisch, dass ihr auf deren Rücken eine wunderschöne Siedlung errichtet. Das Aufbauspiel befindet sich noch im Early Access, lohnt sich aber für 19 Euro (25 Prozent) jetzt schon.

Front Mission 1st: Remake belebt eine fantastische Strategierollenspiel-Serie, also quasi ein Fire Emblem mit riesigen Mechs. Um 33 Prozent reduziert auf 23 Euro.

Im Survivalspiel The Isle seid ihr selbst die Dinosaurier! Das Projekt befindet sich seit langer, langer Zeit im Early Access, die Steam Reviews stehen aber bei 82 Prozent positiven Bewertungen. Für rund 13 Euro (33 Prozent Rabatt) einen Blick wert.

Übrigens haben wir im GameStar-Podcast auch mal mit einer renommierten Paläontologin über Dinosaurier in Spielen gesprochen - falls ihr beim Zocken was Cooles hören möchtet.

Und natürlich lohnt sich auch immer ein Blick über den Steam-Tellerrand hinaus. Battletech findet ihr wie gesagt auch in Microsofts Game Pass, außerdem läuft auf GOG ein großer Nacon Sale, in dem ihr unter anderem das neueste Spiel der Terminator-Macher - Robocop: Rogue City - mit dickem Rabatt ergattern könnt. Und im Epic Store wird noch bis Donnerstag Super Meat Boy verschenkt!

Und zum Abschluss noch besonders wichtig: Welcher ist euer liebster Dinosaurier? Packt die Antwort in die Kommentare!