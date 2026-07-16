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Die Yacht des Imperators als Rüstung: Ein skurriles Detail zu einer Star-Wars-Schurkin habt ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm

Wenn ihr bei der Rüstung von Captain Phasma an Padmé Amidalas Raumschiff aus Star Wars: Episode 1 denken müsst, dann seid ihr auf der richtigen Fährte.

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Vali Aschenbrenner
16.07.2026 | 15:53 Uhr

Natürlich steckt hinter dem Chrom-Kübel von Captain Phasma (Gwendoline Christie) noch mehr Star-Wars-Lore. Bildquelle: DisneyLucasfilm Natürlich steckt hinter dem Chrom-Kübel von Captain Phasma (Gwendoline Christie) noch mehr Star-Wars-Lore. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Captain Phasma sollte eigentlich der nächste Boba Fett werden: Ein cooler Handlanger der Bösen, deren Rüstung Badass schreit. Doch für viele Fans steht die Sturmtrupplerin der Ersten Ordnung sinnbildlich für das verschwendete Potenzial der Sequels. Denn allzu viel wurde in den Episoden 7, 8 und 9 nicht aus ihr gemacht.

Da hat selbst das Casting eines Stars aus Game of Thrones nicht viel gebracht: Gwendoline Christie verkörperte die Anhängerin der Ersten Ordnung und Ex-Chefin von Finn (John Boyega), in Die letzten Jedi in einem Aufzugsschacht landete. 

Man kann von Captain Phasma halten, was man will, aber zumindest eines muss man ihr lassen: Ihr Design hinterlässt definitiv einen bleibenden Eindruck. Und wie so vieles in Star Wars kommt das mit einem spannenden Detail daher, das vielleicht nicht jeder Fan auf dem Schirm hat.

Aus der Yacht des Imperators geschmiedet

Offensichtlich steckt Phasma nicht in einer Standard-Rüstung der Ersten Ordnung. Ihre Panzerung besteht aus dem recht seltenen und wertvollen Material Chromium anstelle des schnöden Betaplast.

Das Chromium ihrer eigenen Rüstung kommt aber nicht von irgendwo, sondern war tatsächlich mal die Aussenverkleidung einer Yacht von Imperator Palpatine höchstpersönlich!

Ob damit eine Segelyacht oder eine Weltraumyacht gemeint ist, wissen wir allerdings nicht. Wir tippen allerdings auf Letzteres und gehen stark davon aus, dass der ehemalige Senator von Naboo ähnlich extravagant wie Padmé Amidala unterwegs war.

Also die fancy Raumschiffe der Nubian-Klasse, wie wir sie in den Episoden 1, 2 und 3 zu sehen bekommen:

Als Königin und später Senatorin von Naboo standen Padmé Amidala über die Jahre hinweg gleich mehrere Weltraum-Yachten der Nubian-Klasse zur Verfügung. Die von Sheev Palpatine dürfte ganz ähnlich ausgesehen haben. Bildquelle: DisneyLucasfilm Als Königin und später Senatorin von Naboo standen Padmé Amidala über die Jahre hinweg gleich mehrere Weltraum-Yachten der Nubian-Klasse zur Verfügung. Die von Sheev Palpatine dürfte ganz ähnlich ausgesehen haben. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Was kann Captain Phasmas Rüstung überhaupt?

Wie genau Captain Phasma an ihre Chrom-Rüstung gekommen ist, ist im Star-Wars-Kanon etwas undurchsichtig. Wir wissen lediglich, dass sie ihr für besondere Loyalität verliehen bekommen hat und 25 Jahre nach der Schlacht von Yavin angefertigt wurde.

Das Chromium schützt Phasma übrigens vor Strahlung, während die Rüstung an sich resistent gegen Blaster-Feuer ist. Also nicht unähnlich zu der Beskar-Panzerung der Mandalorianer. Das sehen wir ganz konkret in Episode 8, als der Beschuss von Rose Tico (Kelly Marie Tran) an der Panzerung einfach abprallt.

Laut Phasma persönlich soll ihre Rüstung sogar der rohen Muskelkraft eines Wookies standhalten. Das wollte sie in Episode 7 aber wohl nicht auf die Probe stellen, als sie ihre Sicherheits-Codes der Starkiller Base Han Solo, Finn und Chewbacca überließ und daraufhin in einen Müllschacht verfrachtet wurde.

Hm, vielleicht ist sie Boba Fett doch gar nicht so unähnlich. Fairerweise musste der berüchtigste Kopfgeldjäger der Galaxie in der klassischen Trilogie aber nur einen undankbaren Abgang über sich ergehen lassen …

Video starten 0:29 Star Wars: Episode 7 - TV-Spot: Die Dunkle Macht - TV-Spot: Die Dunkle Macht

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Apropos Boba Fett: Was dessen Rüstung für eine Geschichte erzählt, haben wir für euch bereits unter die Lupe genommen. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Dort erfahrt ihr übrigens auch mehr zu einer besonders grausamen Technologie, für die ein alter Bekannter aus Star Wars: Episode 4 verantwortlich ist. Seid aber gewarnt: Das ist wirklich nichts für schwache Nerven.

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