Neu bei Steam: Eine lang ersehnte deutsche Wirtschaftssimulation verpasst diese Woche ihren Release – aber es gibt ein tolles Trostpflaster

Im Dschungel von The Mound entscheidet allein euer Verstand, wer Freund und wer Feind ist.

Was für eine Woche das für GameStar-Leser hätte werden können: Eigentlich sollte diese Woche Die Gilde: Europa 1410 in den Early Access starten, das große deutsche Städtebau-Comeback, auf das viele von euch gerade warten.

Daraus wird erstmal nichts – Publisher THQ Nordic hat den Termin kurz vor knapp auf September 2026 verschoben, offiziell wegen des Feedbacks aus der Steam-Next-Fest-Demo.

Trotzdem bleibt die Woche spannend: Zwischen Cthulhu-Koop, Detektivarbeit und einem Rollenspiel als Krankheitserreger im menschlichen Körper ist für praktisch jeden Geschmack etwas dabei. Wie jeden Montag fassen wir alle wichtigen Releases für euch zusammen.

Das Highlight der Woche: The Mound: Omen of Cthulhu

5:57 Eigentlich wollt ihr in The Mound an traumhaften Karibik-Stränden nur Schätze im Koop heben, aber der Horror-Gott Cthulhu hat andere Pläne

Autoplay

Genre: Koop-Horror | Entwickler: ACE Team | Release: 15. Juli 2026 (Steam)

Kaum ein Spiel dieser Woche hat für so viel Gesprächsstoff gesorgt wie The Mound: Omen of Cthulhu. Die Demo beim Steam Next Fest kam offenbar richtig gut an: Laut Publisher Nacon wurde sie über 450.000 Mal heruntergeladen, mehr als 300.000 Menschen haben aktiv gespielt.

Das Konzept: Zu viert schickt ihr Expeditionstrupps im Stil spanischer Konquistadoren des 16. Jahrhunderts in einen verfluchten südamerikanischen Dschungel, um Schätze zu bergen und Verschollene zu finden – lebend zurückzukommen ist dabei die eigentliche Herausforderung. Die Waffen sind bewusst altmodisch (Steinschlossgewehr, Bogen, Messer), Kämpfe dadurch spürbar träge und roh. Regen macht euer Schießpulver sogar komplett unbrauchbar.

Richtig unheimlich wird es durch das Sanity-System: Je länger ihr im Dschungel unterwegs seid, desto mehr verzerrt sich eure Wahrnehmung – individuell, pro Spieler. Ein Verbündeter kann plötzlich wie ein Monster aussehen, ein harmloser Weg wie eine tödliche Grube. Die Frage, ob ihr eurem Team noch trauen könnt, dürfte für herrlich paranoide Momente im Voice-Chat sorgen.

Die Standard-Edition kostet 30 Euro, die Deluxe-Version mit Extra-Mission und Kosmetik-Paketen 40 Euro. Deutsche Texte sind vorhanden, die Sprachausgabe bleibt aber komplett englisch. Cross-Play zwischen PC, PS5 und Xbox Series ist ebenfalls mit an Bord.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 13. Juli 2026

Ascend to ZERO (Early Access): Ihr hangelt euch hier durch prozedural generierte Level, in denen Zeitmanipulation nicht nur ein Gimmick, sondern die zentrale Kampfmechanik ist – Gegner lassen sich verlangsamen, vorspulen oder in Schleifen fangen. Direkt zum Release liegt das Spiel im Game Pass.

Dienstag, 14. Juli 2026

The Incident at Galley House: Wer es lieber gemütlich-grüblerisch mag, wird hier fündig. Ihr untersucht ein Verbrechen aus dem Jahr 1936 auf einem abgelegenen Anwesen und rekonstruiert mit einer mysteriösen Maschine, die Echos der Vergangenheit sichtbar macht, den Tathergang.

Wer es lieber gemütlich-grüblerisch mag, wird hier fündig. Ihr untersucht ein Verbrechen aus dem Jahr 1936 auf einem abgelegenen Anwesen und rekonstruiert mit einer mysteriösen Maschine, die Echos der Vergangenheit sichtbar macht, den Tathergang. Factory Town 2: Paradise (Early Access): Bauwütige mit Hang zur Perfektion kommen hier auf ihre Kosten. Auf einer tropischen Insel verbindet ihr Häuser, Farmen und Fabriken über Förderbänder, Züge und Seilbahnen zu einem gigantischen Logistik-Netzwerk – und füttert nebenbei einen empfindungsfähigen Vulkan, um neue Technologien freizuschalten.

Mittwoch, 15. Juli 2026

Denshattack!: Wer noch Jet Set Radio kennt, wird hier nostalgisch. Als Ramen-Kurierin Emi grindet, kickflippt und trickst ihr euch durch ein neonfarbenes, dystopisches Japan – auf fahrenden Zügen, gegen rivalisierende Gangs und einen finsteren Konzern. Nach einer Verschiebung vom Juni ist der Action-Titel jetzt startklar – und direkt zum Release im Game Pass.

Wer noch Jet Set Radio kennt, wird hier nostalgisch. Als Ramen-Kurierin Emi grindet, kickflippt und trickst ihr euch durch ein neonfarbenes, dystopisches Japan – auf fahrenden Zügen, gegen rivalisierende Gangs und einen finsteren Konzern. Nach einer Verschiebung vom Juni ist der Action-Titel jetzt startklar – und direkt zum Release im Game Pass. Ragnarok: The New World: MMO-Nostalgiker aufgepasst: Gravity bringt hier das erste waschechte Open-World-MMORPG der Marke an den Start. Alle sechs Klassen kehren nach Midgard zurück, ihr zähmt Monster und richtet euch euren eigenen Marktstand ein. Free2Play heißt hier aber auch: Auf die genre-typische Monetarisierung solltet ihr euch einstellen.

Donnerstag, 16. Juli 2026

Moss: The Forgotten Relic: Das einstige VR-Aushängeschild um die tapfere Maus Quill wird erstmals auch ganz ohne Headset spielbar – im Bundle aus Moss, Moss: Book II und dem Twilight-Garden-DLC, mit überarbeiteten Cutscenes und neuer Kamera. Ob sich die Rätsel-Magie ohne das VR-Raumgefühl genauso entfaltet, muss sich erst zeigen.

Das einstige VR-Aushängeschild um die tapfere Maus Quill wird erstmals auch ganz ohne Headset spielbar – im Bundle aus Moss, Moss: Book II und dem Twilight-Garden-DLC, mit überarbeiteten Cutscenes und neuer Kamera. Ob sich die Rätsel-Magie ohne das VR-Raumgefühl genauso entfaltet, muss sich erst zeigen. Welcome to the Game 3: Teil 2 ist wohl das nervenaufreibendste Spiel, das der Autor dieses Artikels jemals gespielt hat: Ihr durchsucht hier das Darknet nach Puzzleteilen, die eure Schulden bei zwielichtigen Gläubigern begleichen sollen – während echte Bedrohungen auf euch losgehen können. Der dritte Teil der Horror-Simulationsreihe bringt über 50 Websites, neue Hacking-Minispiele und einen optionalen Permadeath-Modus mit.

Teil 2 ist wohl das nervenaufreibendste Spiel, das der Autor dieses Artikels jemals gespielt hat: Ihr durchsucht hier das Darknet nach Puzzleteilen, die eure Schulden bei zwielichtigen Gläubigern begleichen sollen – während echte Bedrohungen auf euch losgehen können. Der dritte Teil der Horror-Simulationsreihe bringt über 50 Websites, neue Hacking-Minispiele und einen optionalen Permadeath-Modus mit. Hell Maiden (Early Access): Als wiedererweckte Dante kämpft ihr euch in diesem Roguelite-Deckbuilder durch die Kreise der Hölle, sammelt Waffen- und Mod-Karten und übernehmt sogar die Fähigkeiten besiegter Gegner für euer eigenes Deck. Die Demo kam beim Steam Next Fest mit 94 Prozent positiven Reviews richtig gut an.

Als wiedererweckte Dante kämpft ihr euch in diesem Roguelite-Deckbuilder durch die Kreise der Hölle, sammelt Waffen- und Mod-Karten und übernehmt sogar die Fähigkeiten besiegter Gegner für euer eigenes Deck. Die Demo kam beim Steam Next Fest mit 94 Prozent positiven Reviews richtig gut an. The Mermaid Mask: Die Detective-Grimoire-Reihe kehrt zurück, diesmal als vierter Teil und Nachfolger von Tangle Tower. Ihr ermittelt an Bord eines U-Boots vor der Küste des verlassenen Küstenstädtchens Silkwirm-on-Sea, wo der Kapitän einem Mord zum Opfer fiel.

Die Detective-Grimoire-Reihe kehrt zurück, diesmal als vierter Teil und Nachfolger von Tangle Tower. Ihr ermittelt an Bord eines U-Boots vor der Küste des verlassenen Küstenstädtchens Silkwirm-on-Sea, wo der Kapitän einem Mord zum Opfer fiel. Pathogenic: Biologie-Fans mit Hang zum Roguelike bekommen hier ihren Auftritt – als Krankheitserreger. Aus über 100 Organen und Mutationen baut ihr euer Parasiten-Wesen zusammen, kämpft gegen Makrophagen und T-Zellen und infiltriert prozedural generierte Organe.

Biologie-Fans mit Hang zum Roguelike bekommen hier ihren Auftritt – als Krankheitserreger. Aus über 100 Organen und Mutationen baut ihr euer Parasiten-Wesen zusammen, kämpft gegen Makrophagen und T-Zellen und infiltriert prozedural generierte Organe. Funnel Runners: Koop-Chaos in Reinform verspricht dieser Titel. Bis zu acht Spieler müssen in einer dem Untergang geweihten Stadt Ersatzteile sammeln, ihren Fluchtwagen reparieren und einem heranrückenden Tornado entkommen, während die Umgebung um euch herum vollständig zerstört wird.

Freitag, 17. Juli 2026

Fogpiercer (Early Access): Für Deckbuilder-Fans mit Zug-Faible ist dieser Titel der Wochenabschluss. Euer Zug ist hier zugleich euer Kartendeck: Jede Lok, jeder Waggon und jeder Fahrer bringt eigene Fähigkeiten mit, während ihr euch rundenbasiert durch eine tödliche Nebelwüste kämpft und Banditen notfalls vor die eigenen Räder schiebt. Publisher Hooded Horse hat mit Manor Lords und Against the Storm zuletzt ein gutes Gespür für Strategie-Perlen bewiesen.

38:00 Neue Spiele im Juli - Vorschau-Video für PC & Konsolen

Horror-Fans stürzen sich diese Woche auf The Mound, Nostalgiker auf Moss und Denshattack, Grübler auf The Mermaid Mask und The Incident at Galley House. Welcher Titel kommt bei euch als Erstes auf die Festplatte oder zumindest auf die Wunschliste bei Steam? Alle weiteren Releases, die euch im Juli noch erwarten, findet ihr oben im Video.