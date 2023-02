Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratis-Spiel?

Für eine Woche könnt ihr euch im Epic Games Store ein kostenloses Spiel sichern. Dieses Mal werdet ihr zum Kommandeur einer Voxel-Armee und zerstört die Armee eures Feindes – sofern dieser es mit sich machen lässt. Wir stellen euch das Gratis-Spiel kurz vor und schätzen ein, für wen es geeignet sein könnte.

Warpips

Warpips: Release-Trailer

Genre: Strategie / Roguelite | Entwickler: Skirmish Mode Games | Release: 21. April 2022 Hier geht's zum Gratis-Spiel

In Warpips befehligt ihr in 1v1 Schlachten eine Armee aus Soldaten, Panzern, Flugzeugen und Helikoptern. Das Gameplay gestaltet sich dabei ziemlich simpel: Ihr wählt vor der Schlacht eure Truppen aus und schickt sie dann einzeln mit einem Klick auf das Schlachtfeld. Dafür müsst ihr allerdings die nötigen Ressourcen besitzen, die ihr während des Gefechtes automatisch sammelt. Die Kunst dabei ist, herauszufinden, in welchen Kombinationen ihr eure Truppen gegen welche Gegner einsetzt.

Die Roguelite-Elemente ergeben sich durch die Genre-typische Repetition. Eure Gegner werden prozedural generiert und ein einzelnes Gefecht dauert lediglich 10 – 20 Minuten. Nach einer Schlacht bekommt ihr Zugriff auf einen Talentbaum, bei dem ihr Upgrades durchführen könnt, die euch in der nächsten Runde das Leben erleichtern werden.

Wenn euch Warpips nicht genug Strategie ist, dann schaut in folgendem Artikel vorbei. Dort stellt euch Peter sieben weitere Strategiespiele vor, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt:

Für wen ist das geeignet?

Warpips ist besonders für Leute geeignet, die sich gerne neu an das Strategie-Genre heranwagen wollen, jedoch von Micromanagement überfordert sind. Auch für Roguelite-Fans ist das Spiel einen Blick wert, da es nicht schon wieder ein Twin-Stick-Shooter, Jump & Run oder Kartenspiel ist und somit frischen Wind in das Genre bringt.

Kritisiert wird, dass es zwar viel Spaß bringt, doch sich bereits nach wenigen Stunden sehr repetitiv anfühlt. Teilweise wird auch die Menge an Inhalten bemängelt. Dennoch hat das Spiel 89 Prozent positive Rezensionen auf Steam.

Gefällt euch Warpipes, oder seid ihr diese Woche eher enttäuscht? Könnt ihr überhaupt etwas mit Roguelites oder Strategiespielen anfangen? Was würdet ihr euch als nächstes Gratis-Spiel wünschen? Schreibt's in die Kommentare!