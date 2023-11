Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die beiden neuen Gratisspiele?

Mit den beiden Gratisspielen im Epic Games Store teilt ihr ordentlich aus.

Der Advent naht, und was passt besser in diese besinnliche Zeit, als sich mit Werwölfen, Robotern und anderen verrückten Gestalten zu prügeln? Nun, wahrscheinlich vieles, der Epic Games Store schenkt euch aber ab heute trotzdem zwei Kampfspiele. Um welche Titel es sich genau handelt, und ob sie auch etwas für euch sind, erfahrt ihr hier.

Mighty Fight Federation

Werwolf oder Roboter? Auf wen würdet ihr in diesem Kampf wetten?

Genre: Beat 'em up | Release: März 2021 | Entwickler: Komi Games Zum kostenlosen Spiel

Mighty Fight Federation will sich von klassischen 3D-Arena-Kampfspielen inspirieren lassen: Ihr sucht euch einen der 13 Charaktere aus, die jeweils bestimmte Kombos entfesseln können. Dann geht es in die Arena, wo ihr entweder gegen die KI, oder menschliche Gegenspieler antretet.

Nehmt ihr Schaden, oder trefft ihr euren Gegner baut ihr im Kampf Hype-Energie auf, die ihr dann für Spezialmanöver verwenden könnt: Ihr unterbrecht etwa den Angriff eures Gegners, ermöglicht spezielle Kombos, werdet kurzzeitig stärker oder führt einmalig einen besonders Starken Angriff aus.

Jitsu Squad

In Jitsu Squad kämpft ihr gegen allerlei verrückte Gestalten wie hier gegen Urzeitmenschen und Dinos.

Genre: Beat 'em up | Release: März 2022 | Entwickler: Tanuki Creative Studio Zum kostenlosen Spiel

Auch in Jitsu-Squad wird sich geprügelt, hier gibt es neben dem Einzelspielermodus aber Koop für bis zu vier Spielerinnen und Spieler, statt kompetitiven Matches. Außerdem setzt das Spiel auf ziemlich bunte 2D-Cartoon-Grafik und die verschiedensten Schauplätze.

Jitsu-Squad verspricht rasante und verrückte Kämpfe gegen eine große Vielfalt einzigartiger Gegner mit epischen Transformationen . Ihr könnt außerdem auch euren Charakter aufleveln, um stärker zu werden.

Gefällt euch eines der kostenlosen Spiele im Epic Games Store, und wenn ja welches? Habt ihr eines der beiden Kampfspiele vielleicht schon selbst ausprobiert, und könnt es empfehlen oder davon abraten? Welches Epic-Geschenk hat euch bisher am besten gefallen, und was wünscht ihr euch als nächstes? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!