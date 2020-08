Das düstere Soulslike Mortal Shell erschien am 18. August für ein Jahr zeitexklusiv im Epic Store. Bereits einen Tag nach Release liegen zahlreiche internationale Tests vor, die den geistigen Bruder von Dark Souls bewerten.

In diesem Artikel fassen wir die Wertungen zusammen und geben euch eine Übersicht, was Kritiker vom Erstlingswerk der Spieleschmiede Cold Symmetry halten.

Unseren Eindruck von Mortal Shell dagegen könnt ihr euch als Video anschauen:

Auf Metacritic erreicht Mortal Shell eine starke Durchschnittswertung der Presse von 77 aus 100 Punkten. Die meisten Tester sind überwiegend von Mortal Shell überzeugt und vergeben hohe Wertungen.

Nutzer-Reviews liegen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht vor, da die Plattform diese neuerdings erst 36 Stunden nach Release erlaubt. Damit geht Metacritic gegen Review-Bombing vor.

Im Folgenden geben wir eine Auswahl von Wertungen prominenter Magazine. Bitte beachtet bei unserem Pressespiegel, dass wir ebenso wie Metacritic die jeweils eigenen Wertungs-Skalierungen der verschiedenen Websites auf ein 100-Punkte-System umrechnen.

Nackte Zahlen sind schön und gut, aber geschriebenes Wort vermittelt Wissen und Meinung wohl mit am besten. Deshalb geben wir die Aussagen einiger Tester wieder.

Jade King von Trusted Reviews ist von Mortal Shell begeistert (90 Punkte) und nennt es »eine der größten Spiele-Überraschungen des Jahres«. Das Spiel sei »eine faszinierende Reise in eine melancholische Welt«. Mortal Shell lasse sich zwar »unverhohlen von Dark Souls und Bloodborne inspirieren«, biete aber bei Kampf- und Fortschritts-Systemen genug Innovationen, um »leicht auf eigenen Füßen stehen« zu können.

Phil Hornshaw von Gamespot vergibt eine hohe Wertung (80 Punkte) und lobt Mortal Shell dafür, die Qualitäten des Genres sauber herauszuarbeiten, dabei aber vergleichsweise zugänglich zu bleiben. Er schreibt:

"Mortal Shell ist eine gute Einführung in Soulslikes und eine Demonstration für neue Spieler, was so viele an den Spielen von From Software so interessant fanden."